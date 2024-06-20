https://ria.ru/20240620/povrezhdeniya-1954139157.html

"Укрэнерго" сообщила о повреждениях в результате российских ударов

"Укрэнерго" сообщила о повреждениях в результате российских ударов - РИА Новости, 20.06.2024

"Укрэнерго" сообщила о повреждениях в результате российских ударов

Украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила в Telegram-канале компании о повреждениях в результате российских ударов на объектах... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T06:35

2024-06-20T06:35

2024-06-20T06:35

специальная военная операция на украине

в мире

киевская область

донецкая народная республика

укрэнерго

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938771478_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_6184ff3ed392e01712bf9f9428d24a5a.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила в Telegram-канале компании о повреждениях в результате российских ударов на объектах энергетической инфраструктуры в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях, а также в подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики. "Повреждено оборудование на объектах в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Киевской областях", - говорится в сообщении компании. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киевская область

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киевская область, донецкая народная республика, укрэнерго, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина