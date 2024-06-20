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"Укрэнерго" сообщила о повреждениях в результате российских ударов
"Укрэнерго" сообщила о повреждениях в результате российских ударов - РИА Новости, 20.06.2024
"Укрэнерго" сообщила о повреждениях в результате российских ударов
Украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила в Telegram-канале компании о повреждениях в результате российских ударов на объектах... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T06:35
2024-06-20T06:35
2024-06-20T06:35
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила в Telegram-канале компании о повреждениях в результате российских ударов на объектах энергетической инфраструктуры в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях, а также в подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики. "Повреждено оборудование на объектах в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Киевской областях", - говорится в сообщении компании. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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"Укрэнерго" сообщила о повреждениях в результате российских ударов
"Укрэнерго" сообщило о повреждении оборудования на объектах энергоинфраструктуры