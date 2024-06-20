https://ria.ru/20240620/postavki-1954328888.html

Производители органики из Югры договорились о поставках в Китай

Производители органики из Югры договорились о поставках в Китай - РИА Новости, 20.06.2024

Производители органики из Югры договорились о поставках в Китай

Производители органической продукции из Ханты-Мансийского автономного округа по итогам выставки BioFach China-2024 наметили планы о поставках порядка 2 тысяч... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T17:54

2024-06-20T17:54

2024-06-20T17:54

ханты-мансийский автономный округ

китай

ханты-мансийский автономный округ

шанхай

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Производители органической продукции из Ханты-Мансийского автономного округа по итогам выставки BioFach China-2024 наметили планы о поставках порядка 2 тысяч тонн в год своих товаров в Китай, сообщает Фонд развития Югры. На выставке в Шанхае округ представляли 8 производителей органики, которые привезли чипсы из ягеля, цукаты из сосновых побегов, различные виды варенья и сиропов из северных ягод, чай из чаги и осины, а также рыбные консервы и снеки, шоколад и драже с добавлением дикоросов, сушенные, маринованные грибы, сублимированную княженику, моченую морошку и иван-чай. "Посетители выставки проявили высокий интерес к югорской продукции. Товаропроизводители в свою очередь имеют потенциал ежемесячных поставок продукции в КНР объемом более 160 тонн в сумме порядка 87 миллионов рублей. Центр поддержки экспорта Югры окажет всестороннюю поддержку югорским товаропроизводителям по выходу на рынок Китая, в том числе по сопровождению экспортных контрактов", - приводятся в сообщении слова руководителя центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Фонда развития Югры Ирины Савич. Уточняется, что товаропроизводители Югры презентовали свою продукцию для ее реализации через маркетплейсы, специализированную сеть розничных магазинов, а также в China Duty Free, располагающихся в аэропортах Китая.

https://ria.ru/20240130/yugra-1924450625.html

китай

ханты-мансийский автономный округ

шанхай

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, ханты-мансийский автономный округ, шанхай