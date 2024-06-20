Производители органики из Югры договорились о поставках в Китай
© Фото : Фонд развития Югры/TelegramПроизводители органической продукции из Ханты-Мансийского автономного округа на выставке BioFach China-2024 в Китае
Производители органической продукции из Ханты-Мансийского автономного округа на выставке BioFach China-2024 в Китае
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Производители органической продукции из Ханты-Мансийского автономного округа по итогам выставки BioFach China-2024 наметили планы о поставках порядка 2 тысяч тонн в год своих товаров в Китай, сообщает Фонд развития Югры.
На выставке в Шанхае округ представляли 8 производителей органики, которые привезли чипсы из ягеля, цукаты из сосновых побегов, различные виды варенья и сиропов из северных ягод, чай из чаги и осины, а также рыбные консервы и снеки, шоколад и драже с добавлением дикоросов, сушенные, маринованные грибы, сублимированную княженику, моченую морошку и иван-чай.
«
"Посетители выставки проявили высокий интерес к югорской продукции. Товаропроизводители в свою очередь имеют потенциал ежемесячных поставок продукции в КНР объемом более 160 тонн в сумме порядка 87 миллионов рублей. Центр поддержки экспорта Югры окажет всестороннюю поддержку югорским товаропроизводителям по выходу на рынок Китая, в том числе по сопровождению экспортных контрактов", - приводятся в сообщении слова руководителя центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Фонда развития Югры Ирины Савич.
Уточняется, что товаропроизводители Югры презентовали свою продукцию для ее реализации через маркетплейсы, специализированную сеть розничных магазинов, а также в China Duty Free, располагающихся в аэропортах Китая.
Китайские фирмы заинтересовались производителями из Югры
30 января, 19:59