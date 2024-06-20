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Производители органики из Югры договорились о поставках в Китай - РИА Новости, 20.06.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
17:54 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/postavki-1954328888.html
Производители органики из Югры договорились о поставках в Китай
Производители органики из Югры договорились о поставках в Китай - РИА Новости, 20.06.2024
Производители органики из Югры договорились о поставках в Китай
Производители органической продукции из Ханты-Мансийского автономного округа по итогам выставки BioFach China-2024 наметили планы о поставках порядка 2 тысяч... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T17:54
2024-06-20T17:54
ханты-мансийский автономный округ
китай
ханты-мансийский автономный округ
шанхай
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Производители органической продукции из Ханты-Мансийского автономного округа по итогам выставки BioFach China-2024 наметили планы о поставках порядка 2 тысяч тонн в год своих товаров в Китай, сообщает Фонд развития Югры. На выставке в Шанхае округ представляли 8 производителей органики, которые привезли чипсы из ягеля, цукаты из сосновых побегов, различные виды варенья и сиропов из северных ягод, чай из чаги и осины, а также рыбные консервы и снеки, шоколад и драже с добавлением дикоросов, сушенные, маринованные грибы, сублимированную княженику, моченую морошку и иван-чай. "Посетители выставки проявили высокий интерес к югорской продукции. Товаропроизводители в свою очередь имеют потенциал ежемесячных поставок продукции в КНР объемом более 160 тонн в сумме порядка 87 миллионов рублей. Центр поддержки экспорта Югры окажет всестороннюю поддержку югорским товаропроизводителям по выходу на рынок Китая, в том числе по сопровождению экспортных контрактов", - приводятся в сообщении слова руководителя центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Фонда развития Югры Ирины Савич. Уточняется, что товаропроизводители Югры презентовали свою продукцию для ее реализации через маркетплейсы, специализированную сеть розничных магазинов, а также в China Duty Free, располагающихся в аэропортах Китая.
https://ria.ru/20240130/yugra-1924450625.html
китай
ханты-мансийский автономный округ
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китай, ханты-мансийский автономный округ, шанхай
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Китай, Ханты-Мансийский автономный округ, Шанхай

Производители органики из Югры договорились о поставках в Китай

© Фото : Фонд развития Югры/TelegramПроизводители органической продукции из Ханты-Мансийского автономного округа на выставке BioFach China-2024 в Китае
Производители органической продукции из Ханты-Мансийского автономного округа на выставке BioFach China-2024 в Китае - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© Фото : Фонд развития Югры/Telegram
Производители органической продукции из Ханты-Мансийского автономного округа на выставке BioFach China-2024 в Китае
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Производители органической продукции из Ханты-Мансийского автономного округа по итогам выставки BioFach China-2024 наметили планы о поставках порядка 2 тысяч тонн в год своих товаров в Китай, сообщает Фонд развития Югры.
На выставке в Шанхае округ представляли 8 производителей органики, которые привезли чипсы из ягеля, цукаты из сосновых побегов, различные виды варенья и сиропов из северных ягод, чай из чаги и осины, а также рыбные консервы и снеки, шоколад и драже с добавлением дикоросов, сушенные, маринованные грибы, сублимированную княженику, моченую морошку и иван-чай.
«
"Посетители выставки проявили высокий интерес к югорской продукции. Товаропроизводители в свою очередь имеют потенциал ежемесячных поставок продукции в КНР объемом более 160 тонн в сумме порядка 87 миллионов рублей. Центр поддержки экспорта Югры окажет всестороннюю поддержку югорским товаропроизводителям по выходу на рынок Китая, в том числе по сопровождению экспортных контрактов", - приводятся в сообщении слова руководителя центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Фонда развития Югры Ирины Савич.
Уточняется, что товаропроизводители Югры презентовали свою продукцию для ее реализации через маркетплейсы, специализированную сеть розничных магазинов, а также в China Duty Free, располагающихся в аэропортах Китая.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругКитайХанты-Мансийский автономный округШанхай
 
 
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