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Добровольцы Кубани, травмированные при защите госграницы, получат пособия - РИА Новости, 20.06.2024
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Краснодарский край
 
17:20 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/posobiya-1954321034.html
Добровольцы Кубани, травмированные при защите госграницы, получат пособия
Добровольцы Кубани, травмированные при защите госграницы, получат пособия - РИА Новости, 20.06.2024
Добровольцы Кубани, травмированные при защите госграницы, получат пособия
Депутаты законодательного собрания Краснодарского края утвердили меры поддержки для граждан, участвующих в защите государственной границы РФ, согласно которым в РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T17:20
2024-06-20T17:20
краснодарский край
краснодарский край
россия
украина
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КРАСНОДАР, 20 июн — РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края утвердили меры поддержки для граждан, участвующих в защите государственной границы РФ, согласно которым в случае гибели или травмирования член народной дружины получит пособие от 100 тысяч рублей до 1 миллиона рублей, онлайн-трансляция заседания велась на сайте парламента. "Принятие данного закона будет способствовать решению задач по регулированию правоотношений, связанных с выплатой единовременного пособия в случае гибели члена народной дружины либо причинения телесного повреждения в размере от 100 тысяч рублей до 1 миллиона, а также позволит обеспечить возможность материального стимулирования деятельности народных дружинников за счет бюджета Краснодарского края с утверждением порядка осуществления соответствующих выплат", - сказал начальник управления региональной безопасности краевой администрации Евгений Чупров, представляя инициативу. По его словам, "принятие данного закона будет также способствовать решению задачи обеспечения национальной безопасности в пограничном пространстве на территории края и гарантировать социальную защищенность граждан, привлекаемых к охране государственной границы". На территории муниципальных образований Кубани участие в проведении мероприятий по защите госграницы, по данным краевого пограничного управления ФСБ России, принимают 42 добровольные народные дружины общей численностью более 450 дружинников. "Сейчас непростое время. До театра военных действий на Украине не так и далеко. В этих условиях, говоря языком советского времени, "граница должна быть на замке". И помощь нашим пограничникам со стороны дружинников будет совсем не лишней. Мы все признательны этим людям, которые взяли на себя груз немалой ответственности, риска и стоят на защите нашего покоя и безопасности. Меры поощрения и соцподдержки, что предусматривает внесенный губернатором закон, станут действенным выражением нашей благодарности", – прокомментировал председатель парламента Юрий Бурлачко.
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краснодарский край, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Краснодарский край, Краснодарский край, Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)

Добровольцы Кубани, травмированные при защите госграницы, получат пособия

© Фото : законодательное собрание Краснодарского краяДепутаты законодательного собрания Краснодарского края
Депутаты законодательного собрания Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© Фото : законодательное собрание Краснодарского края
Депутаты законодательного собрания Краснодарского края
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КРАСНОДАР, 20 июн — РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края утвердили меры поддержки для граждан, участвующих в защите государственной границы РФ, согласно которым в случае гибели или травмирования член народной дружины получит пособие от 100 тысяч рублей до 1 миллиона рублей, онлайн-трансляция заседания велась на сайте парламента.
«
"Принятие данного закона будет способствовать решению задач по регулированию правоотношений, связанных с выплатой единовременного пособия в случае гибели члена народной дружины либо причинения телесного повреждения в размере от 100 тысяч рублей до 1 миллиона, а также позволит обеспечить возможность материального стимулирования деятельности народных дружинников за счет бюджета Краснодарского края с утверждением порядка осуществления соответствующих выплат", - сказал начальник управления региональной безопасности краевой администрации Евгений Чупров, представляя инициативу.
По его словам, "принятие данного закона будет также способствовать решению задачи обеспечения национальной безопасности в пограничном пространстве на территории края и гарантировать социальную защищенность граждан, привлекаемых к охране государственной границы".
На территории муниципальных образований Кубани участие в проведении мероприятий по защите госграницы, по данным краевого пограничного управления ФСБ России, принимают 42 добровольные народные дружины общей численностью более 450 дружинников.
"Сейчас непростое время. До театра военных действий на Украине не так и далеко. В этих условиях, говоря языком советского времени, "граница должна быть на замке". И помощь нашим пограничникам со стороны дружинников будет совсем не лишней. Мы все признательны этим людям, которые взяли на себя груз немалой ответственности, риска и стоят на защите нашего покоя и безопасности. Меры поощрения и соцподдержки, что предусматривает внесенный губернатором закон, станут действенным выражением нашей благодарности", – прокомментировал председатель парламента Юрий Бурлачко.
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Власти Кубани восстановят мемориал "Малая земля" в Новороссийске
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Краснодарский крайКраснодарский крайРоссияУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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