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Городские службы Москвы ликвидируют последствия июньского урагана - РИА Новости, 20.06.2024
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15:20 20.06.2024
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Городские службы Москвы ликвидируют последствия июньского урагана
Городские службы Москвы ликвидируют последствия июньского урагана - РИА Новости, 20.06.2024
Городские службы Москвы ликвидируют последствия июньского урагана
Городские службы Москвы ликвидируют последствия непогоды, есть случаи падения деревьев и повреждения конструкций, сообщается в Telegram-канале комплекса... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T15:20
2024-06-20T15:20
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происшествия
городское хозяйство москвы
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мосводосток
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Городские службы Москвы ликвидируют последствия непогоды, есть случаи падения деревьев и повреждения конструкций, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. "Городские службы ликвидируют последствия непогоды. На город обрушился залповый ливень. Зафиксированы порывы ветра до 22 метров в секунду. Есть случаи падения деревьев и повреждения конструкций. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции", - говорится в сообщении. Отмечается, что для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть на улицах города работают бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток", бригады и откачивающая техника инженерных и коммунальных компаний. "Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду", - дополняется в сообщении.
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происшествия, городское хозяйство москвы, москва, мосводосток, экология в россии
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Происшествия, Городское хозяйство Москвы, Москва, Мосводосток, Экология в России

Городские службы Москвы ликвидируют последствия июньского урагана

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПоследствия сильного дождя в Москве
Последствия сильного дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Городские службы Москвы ликвидируют последствия непогоды, есть случаи падения деревьев и повреждения конструкций, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Городские службы ликвидируют последствия непогоды. На город обрушился залповый ливень. Зафиксированы порывы ветра до 22 метров в секунду. Есть случаи падения деревьев и повреждения конструкций. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть на улицах города работают бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток", бригады и откачивающая техника инженерных и коммунальных компаний.
"Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду", - дополняется в сообщении.
Мужчина под зонтом на одной из улиц в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниПроисшествияГородское хозяйство МосквыМоскваМосводостокЭкология в России
 
 
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