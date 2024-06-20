https://ria.ru/20240620/posledstviya-1954270349.html
Городские службы Москвы ликвидируют последствия июньского урагана
Городские службы Москвы ликвидируют последствия июньского урагана - РИА Новости, 20.06.2024
Городские службы Москвы ликвидируют последствия июньского урагана
Городские службы Москвы ликвидируют последствия непогоды, есть случаи падения деревьев и повреждения конструкций, сообщается в Telegram-канале комплекса... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T15:20
2024-06-20T15:20
2024-06-20T15:20
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Городские службы Москвы ликвидируют последствия непогоды, есть случаи падения деревьев и повреждения конструкций, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. "Городские службы ликвидируют последствия непогоды. На город обрушился залповый ливень. Зафиксированы порывы ветра до 22 метров в секунду. Есть случаи падения деревьев и повреждения конструкций. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции", - говорится в сообщении. Отмечается, что для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть на улицах города работают бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток", бригады и откачивающая техника инженерных и коммунальных компаний. "Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду", - дополняется в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, городское хозяйство москвы, москва, мосводосток, экология в россии
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Происшествия, Городское хозяйство Москвы, Москва, Мосводосток, Экология в России
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Городские службы Москвы ликвидируют последствия непогоды, есть случаи падения деревьев и повреждения конструкций, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Городские службы ликвидируют последствия непогоды. На город обрушился залповый ливень. Зафиксированы порывы ветра до 22 метров в секунду. Есть случаи падения деревьев и повреждения конструкций. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть на улицах города работают бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток", бригады и откачивающая техника инженерных и коммунальных компаний.
"Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду", - дополняется в сообщении.