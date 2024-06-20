Польша хочет на случай войны создать систему зашифрованной связи, пишут СМИ
Rzeczpospolita: МВД Польши хочет создать безопасную зашифрованную систему связи
© AP Photo / Alik KepliczВаршава, Польша
© AP Photo / Alik Keplicz
Варшава, Польша. Архивное фото
ВАРШАВА, 20 июня – РИА Новости. Министерство внутренних дел и администрация Польши планируют создать безопасную зашифрованную систему связи, которая позволит администрации и спасательным службам действовать во время войны, сообщает газета Rzeczpospolita.
«
"Такое предложение появилось в проекте закона о гражданской защите, подготовленном МВД. Технические детали пока неизвестны. Первоначальная стоимость автономной системы связи, строительство которой может продлиться до 2034 года - 3,7 млрд злотых (почти 4 миллиарда долларов). Министерство внутренних дел также планирует создать систему предупреждения и оповещения населения об угрозах, в том числе о воздушных нападениях", - пишет газета.
Как сообщается, система должна охватить всю страну, включая объекты критической инфраструктуры. Она должна обеспечить быстрый обмен информацией в режиме реального времени и быть устойчивой к киберугрозам. Устройства, используемые для такой связи, должны быть сертифицированы Агентством внутренней безопасности или Службой военной контрразведки.
"Идея состоит в том, чтобы система функционировала даже в случае повреждения существующих систем связи, в том числе с точки зрения возможности использования коротковолновой и спутниковой связи ", - сообщает газета.