https://ria.ru/20240620/polsha-1954177213.html

Польша хочет на случай войны создать систему зашифрованной связи, пишут СМИ

Польша хочет на случай войны создать систему зашифрованной связи, пишут СМИ - РИА Новости, 20.06.2024

Польша хочет на случай войны создать систему зашифрованной связи, пишут СМИ

Министерство внутренних дел и администрация Польши планируют создать безопасную зашифрованную систему связи, которая позволит администрации и спасательным... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T11:00

2024-06-20T11:00

2024-06-20T11:00

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ВАРШАВА, 20 июня – РИА Новости. Министерство внутренних дел и администрация Польши планируют создать безопасную зашифрованную систему связи, которая позволит администрации и спасательным службам действовать во время войны, сообщает газета Rzeczpospolita. "Такое предложение появилось в проекте закона о гражданской защите, подготовленном МВД. Технические детали пока неизвестны. Первоначальная стоимость автономной системы связи, строительство которой может продлиться до 2034 года - 3,7 млрд злотых (почти 4 миллиарда долларов). Министерство внутренних дел также планирует создать систему предупреждения и оповещения населения об угрозах, в том числе о воздушных нападениях", - пишет газета. Как сообщается, система должна охватить всю страну, включая объекты критической инфраструктуры. Она должна обеспечить быстрый обмен информацией в режиме реального времени и быть устойчивой к киберугрозам. Устройства, используемые для такой связи, должны быть сертифицированы Агентством внутренней безопасности или Службой военной контрразведки. "Идея состоит в том, чтобы система функционировала даже в случае повреждения существующих систем связи, в том числе с точки зрения возможности использования коротковолновой и спутниковой связи ", - сообщает газета.

https://ria.ru/20240206/voyna-1925736545.html

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в мире, технологии, польша