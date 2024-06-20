https://ria.ru/20240620/politsiya-1954236110.html

В Башкирии студент медколледжа избил сокурсницу

В Башкирии студент медколледжа избил сокурсницу - РИА Новости, 20.06.2024

В Башкирии студент медколледжа избил сокурсницу

Правоохранители задержали студента медколледжа за избиение сокурсницы в башкирском городе Сибай, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по республике. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T14:10

2024-06-20T14:10

2024-06-20T14:10

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УФА, 20 июн - РИА Новости. Правоохранители задержали студента медколледжа за избиение сокурсницы в башкирском городе Сибай, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по республике. В соцсетях ранее опубликовали видео инцидента, на котором молодой человек избивает девушку, угрожая ей убийством. Также появились кадры, где студент признается, что не сожалеет о содеянном. По его словам, он напал на девушку из-за ее слов о его маленькой дочери. "В отдел полиции по городу Сибаю поступило заявление от 19-летней местной жительницы о том, что в одном из учебных заведений города ей нанес побои 19-летний знакомый. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали подозреваемого. Мужчина признался в содеянном. По факту произошедшего проводится проверка",- сообщили агентству в ведомстве. Потерпевшей выдали направление на судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством РФ, заключили в пресс-службе.

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происшествия, здоровье - общество, сибай, россия