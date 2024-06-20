https://ria.ru/20240620/pokhorony-1954404417.html

Егора Зайцева похоронят на Жегаловском кладбище в Щелково

Егора Зайцева похоронят на Жегаловском кладбище в Щелково - РИА Новости, 20.06.2024

Егора Зайцева похоронят на Жегаловском кладбище в Щелково

Сына модельера Вячеслава Зайцева, члена Российской академии художеств, модельера и гендиректора Дома моды Зайцева Егора Зайцева похоронят на Жегаловском... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T23:48

2024-06-20T23:48

2024-06-20T23:48

справки

россия

щелково

вячеслав зайцев

российская академия художеств

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1954118489_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fffc8283d8a22dd06833ca185f464cec.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Сына модельера Вячеслава Зайцева, члена Российской академии художеств, модельера и гендиректора Дома моды Зайцева Егора Зайцева похоронят на Жегаловском кладбище в подмосковном Щелково 22 июня, сообщила РИА Новости его представитель Екатерина Пантелеева. Зайцев ушел из жизни в возрасте 64 лет в среду после продолжительной болезни. Друг Зайцева-младшего Вадим Хусаинов сообщал РИА Новости, что у модельера было онкологическое заболевание. "Егора Вячеславовича Зайцева похоронят на Жегаловском кладбище в Щелково", - сказала собеседница агентства. Ранее в пресс-службе Российской академии художеств сообщили РИА Новости, что похороны Зайцева-младшего пройдут 22 июня. Егор Зайцев родился 8 февраля 1960 года. Его отец Вячеслав Зайцев был известным модельером, живописцем, графиком, народным художником РФ, академиком Российской академии художеств. С 2012 года Зайцев-младший был членом Российской академии художеств. В 2019 году он занял пост гендиректора Дома моды, сменив на нем своего отца. Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля 2023 года на 86-м году жизни из-за осложнений после продолжительной болезни. Прощание с модельером прошло в соборе Троицы Живоначальной в Щелково, похороны - на Жегаловском кладбище . Сына модельера критиковали за выбор места захоронения.

https://ria.ru/20240619/zaytsev-1954118704.html

https://ria.ru/20240615/yudashkin-1953133367.html

россия

щелково

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

справки, россия, щелково, вячеслав зайцев, российская академия художеств