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Егора Зайцева похоронят на Жегаловском кладбище в Щелково - РИА Новости, 20.06.2024
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23:48 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/pokhorony-1954404417.html
Егора Зайцева похоронят на Жегаловском кладбище в Щелково
Егора Зайцева похоронят на Жегаловском кладбище в Щелково - РИА Новости, 20.06.2024
Егора Зайцева похоронят на Жегаловском кладбище в Щелково
Сына модельера Вячеслава Зайцева, члена Российской академии художеств, модельера и гендиректора Дома моды Зайцева Егора Зайцева похоронят на Жегаловском... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T23:48
2024-06-20T23:48
справки
россия
щелково
вячеслав зайцев
российская академия художеств
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Сына модельера Вячеслава Зайцева, члена Российской академии художеств, модельера и гендиректора Дома моды Зайцева Егора Зайцева похоронят на Жегаловском кладбище в подмосковном Щелково 22 июня, сообщила РИА Новости его представитель Екатерина Пантелеева. Зайцев ушел из жизни в возрасте 64 лет в среду после продолжительной болезни. Друг Зайцева-младшего Вадим Хусаинов сообщал РИА Новости, что у модельера было онкологическое заболевание. "Егора Вячеславовича Зайцева похоронят на Жегаловском кладбище в Щелково", - сказала собеседница агентства. Ранее в пресс-службе Российской академии художеств сообщили РИА Новости, что похороны Зайцева-младшего пройдут 22 июня. Егор Зайцев родился 8 февраля 1960 года. Его отец Вячеслав Зайцев был известным модельером, живописцем, графиком, народным художником РФ, академиком Российской академии художеств. С 2012 года Зайцев-младший был членом Российской академии художеств. В 2019 году он занял пост гендиректора Дома моды, сменив на нем своего отца. Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля 2023 года на 86-м году жизни из-за осложнений после продолжительной болезни. Прощание с модельером прошло в соборе Троицы Живоначальной в Щелково, похороны - на Жегаловском кладбище . Сына модельера критиковали за выбор места захоронения.
https://ria.ru/20240619/zaytsev-1954118704.html
https://ria.ru/20240615/yudashkin-1953133367.html
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справки, россия, щелково, вячеслав зайцев, российская академия художеств
Справки, Россия, Щелково, Вячеслав Зайцев, Российская академия художеств
Егора Зайцева похоронят на Жегаловском кладбище в Щелково

Сына модельера Зайцева Егора похоронят на Жегаловском кладбище в Щелково 22 июня

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЕгор Зайцев
Егор Зайцев - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Егор Зайцев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Сына модельера Вячеслава Зайцева, члена Российской академии художеств, модельера и гендиректора Дома моды Зайцева Егора Зайцева похоронят на Жегаловском кладбище в подмосковном Щелково 22 июня, сообщила РИА Новости его представитель Екатерина Пантелеева.
Зайцев ушел из жизни в возрасте 64 лет в среду после продолжительной болезни. Друг Зайцева-младшего Вадим Хусаинов сообщал РИА Новости, что у модельера было онкологическое заболевание.
Модельер Вячеслав Зайцев с сыном Егором - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Умер Егор Зайцев
19 июня, 22:57
"Егора Вячеславовича Зайцева похоронят на Жегаловском кладбище в Щелково", - сказала собеседница агентства.
Ранее в пресс-службе Российской академии художеств сообщили РИА Новости, что похороны Зайцева-младшего пройдут 22 июня.
Егор Зайцев родился 8 февраля 1960 года. Его отец Вячеслав Зайцев был известным модельером, живописцем, графиком, народным художником РФ, академиком Российской академии художеств. С 2012 года Зайцев-младший был членом Российской академии художеств. В 2019 году он занял пост гендиректора Дома моды, сменив на нем своего отца.
Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля 2023 года на 86-м году жизни из-за осложнений после продолжительной болезни. Прощание с модельером прошло в соборе Троицы Живоначальной в Щелково, похороны - на Жегаловском кладбище . Сына модельера критиковали за выбор места захоронения.
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СправкиРоссияЩелковоВячеслав ЗайцевРоссийская академия художеств
 
 
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