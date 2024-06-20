https://ria.ru/20240620/pogoda-1954329427.html

Москвичам рассказали о погоде в ближайшие дни

Москвичам рассказали о погоде в ближайшие дни - РИА Новости, 20.06.2024

Москвичам рассказали о погоде в ближайшие дни

Лимит на мегаливни в Москве исчерпан, в столицу придет "скандинавский" тип погоды, днем будет не выше плюс 20 - плюс 23, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T17:38

2024-06-20T17:38

2024-06-20T17:38

общество

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Лимит на мегаливни в Москве исчерпан, в столицу придет "скандинавский" тип погоды, днем будет не выше плюс 20 - плюс 23, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Москве к полудню воздух успел прогреться до плюс 24 градусов, однако после прохождения грозового фронта показания термометров рухнули аж на 9 градусов. Сейчас столичный регион находится в тылу циклона, "камней с неба больше не будет" – до вечера местами еще возможен небольшой дождь", - рассказал Тишковец. По его словам, с наступлением пятницы, благодаря антициклону, распогодится и посвежеет. "В ближайшую ночь до плюс 10 - плюс 13, днем не выше плюс 20 - плюс 23. Такой же характер метеоусловий сохранится в выходные и в начале следующей недели. Типичный "скандинавский" - нежаркий и комфортный тип погоды. Лимит на мегаливни - исчерпан", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20240620/moskva-1954261793.html

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общество, москва, евгений тишковец