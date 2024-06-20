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Москвичам рассказали о погоде в ближайшие дни - РИА Новости, 20.06.2024
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17:38 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/pogoda-1954329427.html
Москвичам рассказали о погоде в ближайшие дни
Москвичам рассказали о погоде в ближайшие дни - РИА Новости, 20.06.2024
Москвичам рассказали о погоде в ближайшие дни
Лимит на мегаливни в Москве исчерпан, в столицу придет "скандинавский" тип погоды, днем будет не выше плюс 20 - плюс 23, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T17:38
2024-06-20T17:38
общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Лимит на мегаливни в Москве исчерпан, в столицу придет "скандинавский" тип погоды, днем будет не выше плюс 20 - плюс 23, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Москве к полудню воздух успел прогреться до плюс 24 градусов, однако после прохождения грозового фронта показания термометров рухнули аж на 9 градусов. Сейчас столичный регион находится в тылу циклона, "камней с неба больше не будет" – до вечера местами еще возможен небольшой дождь", - рассказал Тишковец. По его словам, с наступлением пятницы, благодаря антициклону, распогодится и посвежеет. "В ближайшую ночь до плюс 10 - плюс 13, днем не выше плюс 20 - плюс 23. Такой же характер метеоусловий сохранится в выходные и в начале следующей недели. Типичный "скандинавский" - нежаркий и комфортный тип погоды. Лимит на мегаливни - исчерпан", - добавил синоптик.
https://ria.ru/20240620/moskva-1954261793.html
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общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Москвичам рассказали о погоде в ближайшие дни

Синоптик: в Москву придет нежаркий и комфортный тип погоды

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛето в Москве
Лето в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Лимит на мегаливни в Москве исчерпан, в столицу придет "скандинавский" тип погоды, днем будет не выше плюс 20 - плюс 23, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"В Москве к полудню воздух успел прогреться до плюс 24 градусов, однако после прохождения грозового фронта показания термометров рухнули аж на 9 градусов. Сейчас столичный регион находится в тылу циклона, "камней с неба больше не будет" – до вечера местами еще возможен небольшой дождь", - рассказал Тишковец.
По его словам, с наступлением пятницы, благодаря антициклону, распогодится и посвежеет.
«
"В ближайшую ночь до плюс 10 - плюс 13, днем не выше плюс 20 - плюс 23. Такой же характер метеоусловий сохранится в выходные и в начале следующей недели. Типичный "скандинавский" - нежаркий и комфортный тип погоды. Лимит на мегаливни - исчерпан", - добавил синоптик.
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