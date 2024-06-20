https://ria.ru/20240620/pogoda-1954292119.html
В Москве дождь и ветер сохранятся до конца четверга
В Москве дождь и ветер сохранятся до конца четверга - РИА Новости, 20.06.2024
В Москве дождь и ветер сохранятся до конца четверга
Неблагоприятные погодные условия сохранятся в Москве до конца четверга, сообщил столичный комплекс городского хозяйства в Telegram-канале. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T16:07
2024-06-20T16:07
2024-06-20T16:11
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Неблагоприятные погодные условия сохранятся в Москве до конца четверга, сообщил столичный комплекс городского хозяйства в Telegram-канале. Городские службы продолжают ликвидировать последствия непогоды в Москве. "Экстремальные погодные условия сохранятся до конца суток. Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду", - говорится в сообщении. Как уточнили в ведомстве, в столице фиксируются порывы ветра до 22 метров в секунду. Также есть случаи падения деревьев и повреждения конструкций. "Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции", - заключили городском хозяйстве.
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городское хозяйство москвы, москва
Городское хозяйство Москвы, Москва
В Москве дождь и ветер сохранятся до конца четверга
Неблагоприятная погода сохранится в Москве до конца дня
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости.
Неблагоприятные погодные условия сохранятся в Москве до конца четверга, сообщил столичный комплекс городского хозяйства в Telegram-канале
.
Городские службы продолжают ликвидировать последствия непогоды в Москве.
"Экстремальные погодные условия сохранятся до конца суток. Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, в столице фиксируются порывы ветра до 22 метров в секунду. Также есть случаи падения деревьев и повреждения конструкций.
"Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции", - заключили городском хозяйстве.