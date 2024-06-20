https://ria.ru/20240620/pogoda-1954292119.html

В Москве дождь и ветер сохранятся до конца четверга

В Москве дождь и ветер сохранятся до конца четверга - РИА Новости, 20.06.2024

В Москве дождь и ветер сохранятся до конца четверга

Неблагоприятные погодные условия сохранятся в Москве до конца четверга, сообщил столичный комплекс городского хозяйства в Telegram-канале. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T16:07

2024-06-20T16:07

2024-06-20T16:11

городское хозяйство москвы

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954268454_0:327:3060:2048_1920x0_80_0_0_dbec95230e57ab738f35ef7817ed5468.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Неблагоприятные погодные условия сохранятся в Москве до конца четверга, сообщил столичный комплекс городского хозяйства в Telegram-канале. Городские службы продолжают ликвидировать последствия непогоды в Москве. "Экстремальные погодные условия сохранятся до конца суток. Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду", - говорится в сообщении. Как уточнили в ведомстве, в столице фиксируются порывы ветра до 22 метров в секунду. Также есть случаи падения деревьев и повреждения конструкций. "Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции", - заключили городском хозяйстве.

https://ria.ru/20240620/shtorm-1954287326.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

городское хозяйство москвы, москва