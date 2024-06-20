https://ria.ru/20240620/pogoda-1954144205.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 20.06.2024

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Облачная погода, кратковременные ливневые дожди, местами сильные ливни с грозой и градом ожидаются в Москве в четверг, местами может выпасть до 40 миллиметров... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T08:10

2024-06-20T08:10

2024-06-20T08:10

москва

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953811986_0:14:3081:1747_1920x0_80_0_0_6b1ec1492f86fd2fc2f7339cd9a8767d.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Облачная погода, кратковременные ливневые дожди, местами сильные ливни с грозой и градом ожидаются в Москве в четверг, местами может выпасть до 40 миллиметров осадков, воздух прогреется до 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду будет формировать холодный атмосферный фронт. В регионе облачно, пройдут кратковременные ливневые дожди, местами сильные ливни с грозой и градом. Максимальная температура воздуха сегодня 20-22 градуса в Москве и 19-24 градуса в Подмосковье. После 15-16 часов заметно похолодает. По нашим расчетам, в Москве и по области может выпасть 10-20 миллиметров осадков, местами количество выпавших осадков составит 25-40 миллиметров", - сообщил Леус. По его словам, наиболее сильные дожди ожидаются в регионе с 12 до 16 часов. В столице будет дуть западный и северо-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду с порывами до 15-20 метров в секунду. "Атмосферное давление в первой половине дня будет падать и опустится до 735 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы. Затем давление резко начнет расти", - добавил специалист.

https://ria.ru/20240619/pogoda-1953966249.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, московская область (подмосковье)