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Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 20.06.2024
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08:10 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/pogoda-1954144205.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 20.06.2024
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Облачная погода, кратковременные ливневые дожди, местами сильные ливни с грозой и градом ожидаются в Москве в четверг, местами может выпасть до 40 миллиметров... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T08:10
2024-06-20T08:10
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Облачная погода, кратковременные ливневые дожди, местами сильные ливни с грозой и градом ожидаются в Москве в четверг, местами может выпасть до 40 миллиметров осадков, воздух прогреется до 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду будет формировать холодный атмосферный фронт. В регионе облачно, пройдут кратковременные ливневые дожди, местами сильные ливни с грозой и градом. Максимальная температура воздуха сегодня 20-22 градуса в Москве и 19-24 градуса в Подмосковье. После 15-16 часов заметно похолодает. По нашим расчетам, в Москве и по области может выпасть 10-20 миллиметров осадков, местами количество выпавших осадков составит 25-40 миллиметров", - сообщил Леус. По его словам, наиболее сильные дожди ожидаются в регионе с 12 до 16 часов. В столице будет дуть западный и северо-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду с порывами до 15-20 метров в секунду. "Атмосферное давление в первой половине дня будет падать и опустится до 735 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы. Затем давление резко начнет расти", - добавил специалист.
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москва
московская область (подмосковье)
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москва, московская область (подмосковье)
Москва, Московская область (Подмосковье)
Москвичам рассказали о погоде в четверг

Синоптик Леус: в Москве в четверг ожидаются ливни с грозой и градом

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПрохожие во время дождя в Москве
Прохожие во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Прохожие во время дождя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Облачная погода, кратковременные ливневые дожди, местами сильные ливни с грозой и градом ожидаются в Москве в четверг, местами может выпасть до 40 миллиметров осадков, воздух прогреется до 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду будет формировать холодный атмосферный фронт. В регионе облачно, пройдут кратковременные ливневые дожди, местами сильные ливни с грозой и градом. Максимальная температура воздуха сегодня 20-22 градуса в Москве и 19-24 градуса в Подмосковье. После 15-16 часов заметно похолодает. По нашим расчетам, в Москве и по области может выпасть 10-20 миллиметров осадков, местами количество выпавших осадков составит 25-40 миллиметров", - сообщил Леус.
По его словам, наиболее сильные дожди ожидаются в регионе с 12 до 16 часов. В столице будет дуть западный и северо-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду с порывами до 15-20 метров в секунду. "Атмосферное давление в первой половине дня будет падать и опустится до 735 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы. Затем давление резко начнет расти", - добавил специалист.
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