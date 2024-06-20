https://ria.ru/20240620/podzhog-1954195882.html

В Нижегородской области завели дело об оскорблении чувств верующих

В Нижегородской области завели дело об оскорблении чувств верующих - РИА Новости, 20.06.2024

В Нижегородской области завели дело об оскорблении чувств верующих

Уголовное дело об оскорблении чувств верующих возбуждено после попытки поджога церкви в нижегородской Шахунье, сообщает региональное следственное управление СК... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T12:00

2024-06-20T12:00

2024-06-20T12:01

шахунья

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июн - РИА Новости. Уголовное дело об оскорблении чувств верующих возбуждено после попытки поджога церкви в нижегородской Шахунье, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, 20 июня 38-летний местный житель бросил банку с бензином в стену церкви в честь Покрова Божией Матери в городе Шахунье, поджег её, в результате чего произошло загрязнение стен храма продуктами горения. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Ранее региональное управление МВД сообщило о том, что мужчина находился в состоянии опьянения, а причиной его поступка, по предварительным данным, стал конфликт с матерью.

https://ria.ru/20240619/delo-1953871574.html

шахунья

россия

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шахунья, россия, следственный комитет россии (ск рф)