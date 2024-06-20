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В Нижегородской области завели дело об оскорблении чувств верующих - РИА Новости, 20.06.2024
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12:00 20.06.2024 (обновлено: 12:01 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/podzhog-1954195882.html
В Нижегородской области завели дело об оскорблении чувств верующих
В Нижегородской области завели дело об оскорблении чувств верующих - РИА Новости, 20.06.2024
В Нижегородской области завели дело об оскорблении чувств верующих
Уголовное дело об оскорблении чувств верующих возбуждено после попытки поджога церкви в нижегородской Шахунье, сообщает региональное следственное управление СК... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T12:00
2024-06-20T12:01
шахунья
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июн - РИА Новости. Уголовное дело об оскорблении чувств верующих возбуждено после попытки поджога церкви в нижегородской Шахунье, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, 20 июня 38-летний местный житель бросил банку с бензином в стену церкви в честь Покрова Божией Матери в городе Шахунье, поджег её, в результате чего произошло загрязнение стен храма продуктами горения. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Ранее региональное управление МВД сообщило о том, что мужчина находился в состоянии опьянения, а причиной его поступка, по предварительным данным, стал конфликт с матерью.
https://ria.ru/20240619/delo-1953871574.html
шахунья
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шахунья, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Шахунья, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижегородской области завели дело об оскорблении чувств верующих

СК возбудил дело после попытки поджога церкви в нижегородской Шахунье

© РИА Новости / Таисия ЛисковецАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июн - РИА Новости. Уголовное дело об оскорблении чувств верующих возбуждено после попытки поджога церкви в нижегородской Шахунье, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, 20 июня 38-летний местный житель бросил банку с бензином в стену церкви в честь Покрова Божией Матери в городе Шахунье, поджег её, в результате чего произошло загрязнение стен храма продуктами горения.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих).
Ранее региональное управление МВД сообщило о том, что мужчина находился в состоянии опьянения, а причиной его поступка, по предварительным данным, стал конфликт с матерью.
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