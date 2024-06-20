https://ria.ru/20240620/podmoskove-1954342788.html

Почти 1100 субъектов МСП получили соцстатус в Подмосковье с начала года

Почти 1100 субъектов МСП получили соцстатус в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 20.06.2024

Почти 1100 субъектов МСП получили соцстатус в Подмосковье с начала года

Почти 1100 субъектов МСП Подмосковья получили социальный статус с начала этого года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T18:15

2024-06-20T18:15

2024-06-20T18:15

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московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Почти 1100 субъектов МСП Подмосковья получили социальный статус с начала этого года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "С начала этого года статус социального предприятия в Подмосковье получили уже 1087 компаний малого и среднего бизнеса, из них 863 — подтвердили статус, еще 224 — получили его впервые. Для сравнения, по итогам прошлого года в Московской области социальными были признаны 1009 предпринимателей", — рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что Подмосковье вновь обновило рекорд по количеству социальных субъектов МСП. Подать заявку на признание предприятия социальным можно онлайн на портале РПГУ. Также статус необходимо подтверждать ежегодно. Социальные предприниматели Подмосковья могут воспользоваться специальными мерами поддержки. Бизнес может получить субсидию размером до 2 миллионов рублей и грант до 500 тысяч рублей. Также предприниматели могут воспользоваться рядом услуг и сервисов центра "Мой бизнес" Московской области, созданного в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

https://ria.ru/20240620/mishustin-1954302010.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, московская область (подмосковье)