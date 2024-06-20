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В Подмосковье восстанавливают нарушенное ураганом электроснабжение - РИА Новости, 20.06.2024
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15:50 20.06.2024 (обновлено: 15:58 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/podmoskove-1954284236.html
В Подмосковье восстанавливают нарушенное ураганом электроснабжение
В Подмосковье восстанавливают нарушенное ураганом электроснабжение - РИА Новости, 20.06.2024
В Подмосковье восстанавливают нарушенное ураганом электроснабжение
В шести городских округах на территории Московской области из-за урагана отключено энергоснабжение, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T15:50
2024-06-20T15:58
московская область (подмосковье)
происшествия
жкх
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В шести городских округах на территории Московской области из-за урагана отключено энергоснабжение, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Произошло отключение электроснабжения в шести городских округах, ведутся работы по восстановлению", - заключил собеседник агентства.
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московская область (подмосковье), происшествия, жкх
Московская область (Подмосковье), Происшествия, ЖКХ
В Подмосковье восстанавливают нарушенное ураганом электроснабжение

В 6 округах Подмосковья восстанавливают электроснабжение, нарушенное ураганом

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПоследствия урагана
Последствия урагана - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Последствия урагана
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В шести городских округах на территории Московской области из-за урагана отключено энергоснабжение, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Произошло отключение электроснабжения в шести городских округах, ведутся работы по восстановлению", - заключил собеседник агентства.
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