https://ria.ru/20240620/podmoskove-1954284236.html
В Подмосковье восстанавливают нарушенное ураганом электроснабжение
В Подмосковье восстанавливают нарушенное ураганом электроснабжение - РИА Новости, 20.06.2024
В Подмосковье восстанавливают нарушенное ураганом электроснабжение
В шести городских округах на территории Московской области из-за урагана отключено энергоснабжение, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T15:50
2024-06-20T15:50
2024-06-20T15:58
московская область (подмосковье)
происшествия
жкх
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В шести городских округах на территории Московской области из-за урагана отключено энергоснабжение, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Произошло отключение электроснабжения в шести городских округах, ведутся работы по восстановлению", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240620/uragan-1954282754.html
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московская область (подмосковье), происшествия, жкх
Московская область (Подмосковье), Происшествия, ЖКХ
В Подмосковье восстанавливают нарушенное ураганом электроснабжение
В 6 округах Подмосковья восстанавливают электроснабжение, нарушенное ураганом