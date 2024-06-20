https://ria.ru/20240620/planirovanie-1954358086.html

Глава ТПП: бизнесу в Москве пора учитывать погоду при планировании работы

Глава ТПП: бизнесу в Москве пора учитывать погоду при планировании работы - РИА Новости, 20.06.2024

Глава ТПП: бизнесу в Москве пора учитывать погоду при планировании работы

Столичные предприниматели в тех сферах, на которые влияют погодные факторы, должны учитывать метеорологические прогнозы и данные при планировании своей... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T19:07

2024-06-20T19:07

2024-06-20T19:07

твой бизнес

сергей катырин

евгений тишковец

петр бирюков

твой бизнес – новости

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Столичные предприниматели в тех сферах, на которые влияют погодные факторы, должны учитывать метеорологические прогнозы и данные при планировании своей деятельности – это позволит им снизить риски финансовых потерь, заявил РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. "Российский бизнес, особенно столичный, полагаю, должен учитывать погодные факторы, чтобы оптимизировать свою деятельность и снизить риски финансовых потерь. Порой снизить существенно. Мы знаем о примерах в ряде отраслей, когда перестроение формата работы с учетом прогнозов помогало увеличивать выручку на 10, 20, 30%, хотя ситуация грозила убытками", - сказал он. Например, логистические компании и службы доставки могут оптимизировать маршруты доставки, избегая перегруженных дорог и мест, где возможны задержки из-за дождей или града, пояснил Катырин. "Рестораторы – вовремя закрыть летние веранды и сконцентрироваться на обслуживании внутри помещений. Строители – определить оптимальное время проведения работ. Туристические компании – спрогнозировать спрос на свои услуги", - перечислил глава ТПП. "Еще, исходя из полученных данных, например, ритейл может фиксировать изменения потребительского поведения, прогнозировать рост количества заказов определенных категорий, корректировать объемы поставок товаров", – добавил он. На Москву в четверг обрушились сильные ливни с грозами и ураганным ветром. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, по городу прошел десятибалльный шторм: порывы ветра достигали штормовых 25 метров в секунду. Заместитель мэра столицы Петр Бирюков сообщил РИА Новости, что во время непогоды было повалено более 700 деревьев, повреждено свыше 300 автомобилей.

https://ria.ru/20240620/biryukov-1954348198.html

https://ria.ru/20240520/katyrin-1947242148.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сергей катырин, евгений тишковец, петр бирюков, твой бизнес – новости