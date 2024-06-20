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Ким Чен Ын подарил Путину пару собак породы пхунсан
Ким Чен Ын подарил Путину пару собак породы пхунсан - РИА Новости, 20.06.2024
Ким Чен Ын подарил Путину пару собак породы пхунсан
Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту РФ Владимиру Путину пару собак национальной северокорейской породы пхунсан, сообщает северокорейское радио "Голос... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T07:14
2024-06-20T07:14
2024-06-20T14:55
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СЕУЛ, 20 июн — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту РФ Владимиру Путину пару собак национальной северокорейской породы пхунсан, сообщает северокорейское радио "Голос Кореи". "Товарищ Ким Чен Ын в саду резиденции для почетных гостей "Кымсусан" подарил президенту Путину пару собак национальной породы Северной Кореи пхунсан. Президент Путин выразил свою благодарность за этот подарок", — сообщает радио.Сообщается также, что лидеры прогулялись через розарий и сад, ведя беседу, наполненную "чувством дружбы и искренности". Они обсудили планы по дальнейшему укреплению стратегических партнерских и союзных отношений между двумя странами, а также по защите их общих ключевых интересов. В сентябре 2018 года во время межкорейского саммита в Пхеньяне Ким Чен Ын подарил занимавшему пост президента Южной Кореи Мун Чжэ Ину пару пхунсанских собак с именами Коми и Сонган. Порода охотничьих собак пхунсан выведена в КНДР от северокорейских волков и почти не известна за пределами страны. Она получила свое название от гор в северном округе Пхунсан (сейчас уезд Кимхёнгвон провинции Янгандо), где и была выведена.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, пхеньян, ким чен ын, владимир путин
В мире, Россия, Пхеньян, Ким Чен Ын, Владимир Путин
Ким Чен Ын подарил Путину пару собак породы пхунсан
Ким Чен Ын подарил Путину пару собак северокорейской породы пхунсан
СЕУЛ, 20 июн — РИА Новости.
Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту РФ Владимиру Путину пару собак национальной северокорейской породы пхунсан, сообщает северокорейское радио "Голос Кореи
".
"Товарищ Ким Чен Ын в саду резиденции для почетных гостей "Кымсусан" подарил президенту Путину пару собак национальной породы Северной Кореи пхунсан. Президент Путин выразил свою благодарность за этот подарок", — сообщает радио.
Сообщается также, что лидеры прогулялись через розарий и сад, ведя беседу, наполненную "чувством дружбы и искренности". Они обсудили планы по дальнейшему укреплению стратегических партнерских и союзных отношений между двумя странами, а также по защите их общих ключевых интересов.
В сентябре 2018 года во время межкорейского саммита в Пхеньяне
Ким Чен Ын подарил занимавшему пост президента Южной Кореи Мун Чжэ Ину
пару пхунсанских собак с именами Коми и Сонган.
Порода охотничьих собак пхунсан выведена в КНДР от северокорейских волков и почти не известна за пределами страны. Она получила свое название от гор в северном округе Пхунсан (сейчас уезд Кимхёнгвон провинции Янгандо), где и была выведена.