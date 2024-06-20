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В Кремле рассказали, где будут жить собаки, подаренные Ким Чен Ыном - РИА Новости, 20.06.2024
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Хорошие новости
 
10:48 20.06.2024 (обновлено: 11:09 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/peskov-1954171711.html
В Кремле рассказали, где будут жить собаки, подаренные Ким Чен Ыном
В Кремле рассказали, где будут жить собаки, подаренные Ким Чен Ыном - РИА Новости, 20.06.2024
В Кремле рассказали, где будут жить собаки, подаренные Ким Чен Ыном
Собаки северокорейской породы пхунсан, которых подарил президенту России лидер КНДР Ким Чен Ын, будут жить в Москве, клички им пока не дали, сообщил... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T10:48
2024-06-20T11:09
россия
москва
дмитрий песков
ким чен ын
хорошие новости
общество
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Собаки северокорейской породы пхунсан, которых подарил президенту России лидер КНДР Ким Чен Ын, будут жить в Москве, клички им пока не дали, сообщил прес-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Порода охотничьих собак пхунсан выведена в КНДР от северокорейских волков и почти неизвестна за пределами страны. Она получила свое название от гор в северном округе Пхунсан (сейчас уезд Кимхёнгвон провинции Янгандо), где и была выведена. "В Москве", - сказал Песков изданию Life, отвечая на вопрос, где будут жить питомцы. При этом, по словам Пескова, глава государства еще не успел дать им клички.
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россия, москва, дмитрий песков, ким чен ын, общество
Россия, Москва, Дмитрий Песков, Ким Чен Ын, Хорошие новости, Общество
В Кремле рассказали, где будут жить собаки, подаренные Ким Чен Ыном

Песков: собаки северокорейской породы пхунсан будут жить в Москве

© Фото : ЦТАКСобаки северокорейской породы пхунсан, которых подарил президенту России лидер КНДР Ким Чен Ын
Собаки северокорейской породы пхунсан, которых подарил президенту России лидер КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© Фото : ЦТАК
Собаки северокорейской породы пхунсан, которых подарил президенту России лидер КНДР Ким Чен Ын
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Собаки северокорейской породы пхунсан, которых подарил президенту России лидер КНДР Ким Чен Ын, будут жить в Москве, клички им пока не дали, сообщил прес-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Порода охотничьих собак пхунсан выведена в КНДР от северокорейских волков и почти неизвестна за пределами страны. Она получила свое название от гор в северном округе Пхунсан (сейчас уезд Кимхёнгвон провинции Янгандо), где и была выведена.
«
"В Москве", - сказал Песков изданию Life, отвечая на вопрос, где будут жить питомцы. При этом, по словам Пескова, глава государства еще не успел дать им клички.
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в автомобиле Aurus в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
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