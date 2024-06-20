https://ria.ru/20240620/peskov-1954171711.html

В Кремле рассказали, где будут жить собаки, подаренные Ким Чен Ыном

В Кремле рассказали, где будут жить собаки, подаренные Ким Чен Ыном - РИА Новости, 20.06.2024

В Кремле рассказали, где будут жить собаки, подаренные Ким Чен Ыном

Собаки северокорейской породы пхунсан, которых подарил президенту России лидер КНДР Ким Чен Ын, будут жить в Москве, клички им пока не дали, сообщил... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T10:48

2024-06-20T10:48

2024-06-20T11:09

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Собаки северокорейской породы пхунсан, которых подарил президенту России лидер КНДР Ким Чен Ын, будут жить в Москве, клички им пока не дали, сообщил прес-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Порода охотничьих собак пхунсан выведена в КНДР от северокорейских волков и почти неизвестна за пределами страны. Она получила свое название от гор в северном округе Пхунсан (сейчас уезд Кимхёнгвон провинции Янгандо), где и была выведена. "В Москве", - сказал Песков изданию Life, отвечая на вопрос, где будут жить питомцы. При этом, по словам Пескова, глава государства еще не успел дать им клички.

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россия, москва, дмитрий песков, ким чен ын, общество