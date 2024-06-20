https://ria.ru/20240620/peregovory-1954158859.html

Путин провел переговоры с президентом Вьетнама в Ханое

Путин провел переговоры с президентом Вьетнама в Ханое - РИА Новости, 20.06.2024

Путин провел переговоры с президентом Вьетнама в Ханое

В Ханое завершились переговоры президентов России и Вьетнама Владимира Путина и То Лама, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T09:59

2024-06-20T09:59

2024-06-20T12:25

ханой

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то лам

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ХАНОЙ, 20 июн — РИА Новости. В Ханое завершились переговоры президентов России и Вьетнама Владимира Путина и То Лама, сообщил корреспондент РИА Новости.Встреча на высшем уровне продолжалась около полутора часов. Стороны обменялись подписанными двусторонними документами, а главы государств выступили с заявлениями для СМИ.Как отметил То Лам, переговоры прошли успешно, они с Путиным откровенно обменялись мнениями по многим областям сотрудничества, международным и региональным вопросам.Российский лидер, в свою очередь, отметил, что значительное внимание уделили торгово-инвестиционному взаимодействию."Естественно, рассмотрели целый ряд вопросов региональной повестки, затрагивались и актуальные международные темы. Подчеркну, позиции России и Вьетнама по ним во многом совпадают или близки", — сказал Путин.Глава государства добавил, что Москва и Ханой вместе твердо отстаивают принципы верховенства международного права, суверенитета, невмешательства во внутренние дела государств, координируют усилия на ключевых международных площадках.Говоря о международных вопросах, президент Вьетнама подчеркнул, что его страна выступает за равную и неделимую архитектуру безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, основанную на международном праве. При этом Россию рассматривает как одного из приоритетных партнеров."Желаем вместе с Россией развивать традиционно дружеские отношения, которые строились многими поколениями, руководителями наших двух стран", — указал руководитель Вьетнама.Он добавил, что Москва и Ханой договорились не вступать в союзы, направленные друг против друга.Путин, в свою очередь, поблагодарил за теплый прием."Когда я говорю теплый, имею в виду не только температуру на улице, но и то радушие, с которым — а мы это видим — встречают нашу делегацию жители Ханоя на улицах. Я хочу им передать, пользуясь случаем, самые искренние приветы и пожелания благополучия", — добавил российский президент.Он назвал важным последовательный переход на расчеты в национальных валютах. В прошлом году такие транзакции обеспечили более 40% объема двусторонних коммерческих сделок, в первом квартале этого года — уже почти 60%.Встреча проходила в Президентском дворце в Ханое, это официальная резиденция главы вьетнамского государства. Четырехэтажное здание построили в начале ХХ века в стиле итальянского неоренессанса, характерные черты которого — раздельные фронтоны, парадная лестница и классические колонны.До обретения Вьетнамом независимости дворец был резиденцией генерал-губернатора Индокитая. На территории находится двухэтажный деревянный домик, в котором в 1958-1969 годах проживал Хо Ши Мин.Российский лидер прибыл с государственным визитом в Ханой накануне вечером из Пхеньяна.

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https://ria.ru/20240620/vetnam-1954141529.html

https://ria.ru/20240620/putin-1954150488.html

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Подписание документов о сотрудничестве в различных сферах между РФ и Вьетнамом Россия и Вьетнам в ходе визита Путина подписали целый ряд документов о сотрудничестве в различных сферах. 2024-06-20T09:59 true PT0M37S

Церемония официальной встречи Путина президентом Вьетнама То Ламом Церемония официальной встречи Путина президентом Вьетнама То Ламом 2024-06-20T09:59 true PT2M51S

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ханой, в мире, владимир путин, то лам