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"Прямо сейчас": в США выступили с неожиданным предложением по России - РИА Новости, 20.06.2024
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09:38 20.06.2024 (обновлено: 14:23 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/peregovory-1954155956.html
"Прямо сейчас": в США выступили с неожиданным предложением по России
"Прямо сейчас": в США выступили с неожиданным предложением по России - РИА Новости, 20.06.2024
"Прямо сейчас": в США выступили с неожиданным предложением по России
Вашингтону следует инициировать переговоры с Россией по Украине для мирного урегулирования конфликта, написал в социальной сети X независимый кандидат в... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T09:38
2024-06-20T14:23
в мире
россия
украина
сша
роберт кеннеди
владимир путин
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Вашингтону следует инициировать переговоры с Россией по Украине для мирного урегулирования конфликта, написал в социальной сети X независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший."Я призываю к настоящим мирным переговорам прямо сейчас, с США, Россией и Украиной за столом. Путин этого хотел. Мы тоже должны этого хотеть", — отметил он.Кеннеди-младший подчеркнул, что конфликт Запада с Россией может привести к уничтожению планеты. Он также потребовал прекратить финансировать Украину.Президент России Владимир Путин на прошлой неделе выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
https://ria.ru/20240620/kiev-1954135279.html
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в мире, россия, украина, сша, роберт кеннеди, владимир путин
В мире, Россия, Украина, США, Роберт Кеннеди, Владимир Путин
"Прямо сейчас": в США выступили с неожиданным предложением по России

Кеннеди-младший: США должны начать мирные переговоры с Россией по Украине

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Вашингтону следует инициировать переговоры с Россией по Украине для мирного урегулирования конфликта, написал в социальной сети X независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший.
"Я призываю к настоящим мирным переговорам прямо сейчас, с США, Россией и Украиной за столом. Путин этого хотел. Мы тоже должны этого хотеть", — отметил он.
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Кеннеди-младший подчеркнул, что конфликт Запада с Россией может привести к уничтожению планеты. Он также потребовал прекратить финансировать Украину.
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
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В миреРоссияУкраинаСШАРоберт КеннедиВладимир Путин
 
 
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