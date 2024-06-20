https://ria.ru/20240620/peregovory-1954155956.html
"Прямо сейчас": в США выступили с неожиданным предложением по России
"Прямо сейчас": в США выступили с неожиданным предложением по России - РИА Новости, 20.06.2024
"Прямо сейчас": в США выступили с неожиданным предложением по России
Вашингтону следует инициировать переговоры с Россией по Украине для мирного урегулирования конфликта, написал в социальной сети X независимый кандидат в... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T09:38
2024-06-20T09:38
2024-06-20T14:23
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Вашингтону следует инициировать переговоры с Россией по Украине для мирного урегулирования конфликта, написал в социальной сети X независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший."Я призываю к настоящим мирным переговорам прямо сейчас, с США, Россией и Украиной за столом. Путин этого хотел. Мы тоже должны этого хотеть", — отметил он.Кеннеди-младший подчеркнул, что конфликт Запада с Россией может привести к уничтожению планеты. Он также потребовал прекратить финансировать Украину.Президент России Владимир Путин на прошлой неделе выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
https://ria.ru/20240620/kiev-1954135279.html
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в мире, россия, украина, сша, роберт кеннеди, владимир путин
В мире, Россия, Украина, США, Роберт Кеннеди, Владимир Путин
"Прямо сейчас": в США выступили с неожиданным предложением по России
Кеннеди-младший: США должны начать мирные переговоры с Россией по Украине