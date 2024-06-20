https://ria.ru/20240620/peregovory-1954125659.html

Переговоры Эрдогана и Байдена могут состояться в июле, сообщили СМИ

Переговоры Эрдогана и Байдена могут состояться в июле, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.06.2024

Переговоры Эрдогана и Байдена могут состояться в июле, сообщили СМИ

Отложенные ранее переговоры президентов Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Джо Байдена могут состояться на "полях" саммита НАТО в Вашингтоне 9-11 июля,... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T00:39

2024-06-20T00:39

2024-06-20T00:43

в мире

нато

реджеп тайип эрдоган

джо байден

сша

турция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831585230_0:106:3071:1833_1920x0_80_0_0_039c8f871a5404d7091562f0082abbcd.jpg

АНКАРА, 20 июн – РИА Новости. Отложенные ранее переговоры президентов Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Джо Байдена могут состояться на "полях" саммита НАТО в Вашингтоне 9-11 июля, сообщил телеканал Habertürk со ссылкой на источники.Визит Эрдогана в США был запланирован на 9 мая, но перенесен на более поздний срок, "удобный для обеих сторон, из-за несостыковки в графиках", сообщал МИД Турции. Сам президент Турции в интервью греческой газете "Катимерини" объяснил отмену визита в США и запланированной встречи с президентом Джо Байденом плотным графиком сторон."Эрдоган отправится в Вашингтон на саммит лидеров НАТО, который пройдёт 9-11 июля", - сообщает телеканал.Согласно сообщению Habertürk, самым "горячим пунктом" повестки дня саммита станет конфликт на Украине."Ожидается, что Эрдоган обратит внимание лидеров альянса на продолжающиеся израильские атаки на палестинских территориях", - также передал телеканал.По сведениям телеканала, отложенные переговоры Эрдогана и Байдена также планируется провести на "полях" саммита (НАТО)."В мае прошлого года встреча была перенесена на более поздний срок из-за несовместимости программ двух лидеров", - напомнил телеканал.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 37 тысяч, пострадали более 85 тысяч человек.Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240605/turtsiya-1950501283.html

https://ria.ru/20240609/voyna-1951641191.html

https://ria.ru/20240619/turtsiya-1953855396.html

сша

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нато, реджеп тайип эрдоган, джо байден, сша, турция