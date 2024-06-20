https://ria.ru/20240620/peregovory-1954125659.html
Переговоры Эрдогана и Байдена могут состояться в июле, сообщили СМИ
Переговоры Эрдогана и Байдена могут состояться в июле, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.06.2024
Переговоры Эрдогана и Байдена могут состояться в июле, сообщили СМИ
Отложенные ранее переговоры президентов Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Джо Байдена могут состояться на "полях" саммита НАТО в Вашингтоне 9-11 июля,... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T00:39
2024-06-20T00:39
2024-06-20T00:43
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АНКАРА, 20 июн – РИА Новости. Отложенные ранее переговоры президентов Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Джо Байдена могут состояться на "полях" саммита НАТО в Вашингтоне 9-11 июля, сообщил телеканал Habertürk со ссылкой на источники.Визит Эрдогана в США был запланирован на 9 мая, но перенесен на более поздний срок, "удобный для обеих сторон, из-за несостыковки в графиках", сообщал МИД Турции. Сам президент Турции в интервью греческой газете "Катимерини" объяснил отмену визита в США и запланированной встречи с президентом Джо Байденом плотным графиком сторон."Эрдоган отправится в Вашингтон на саммит лидеров НАТО, который пройдёт 9-11 июля", - сообщает телеканал.Согласно сообщению Habertürk, самым "горячим пунктом" повестки дня саммита станет конфликт на Украине."Ожидается, что Эрдоган обратит внимание лидеров альянса на продолжающиеся израильские атаки на палестинских территориях", - также передал телеканал.По сведениям телеканала, отложенные переговоры Эрдогана и Байдена также планируется провести на "полях" саммита (НАТО)."В мае прошлого года встреча была перенесена на более поздний срок из-за несовместимости программ двух лидеров", - напомнил телеканал.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 37 тысяч, пострадали более 85 тысяч человек.Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240605/turtsiya-1950501283.html
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в мире, нато, реджеп тайип эрдоган, джо байден, сша, турция
В мире, НАТО, Реджеп Тайип Эрдоган, Джо Байден, США, Турция
Переговоры Эрдогана и Байдена могут состояться в июле, сообщили СМИ
ТВ: переговоры Эрдогана и Байдена могут состояться на полях саммита НАТО в июле
АНКАРА, 20 июн – РИА Новости.
Отложенные ранее переговоры президентов Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Джо Байдена могут состояться на "полях" саммита НАТО в Вашингтоне 9-11 июля, сообщил телеканал Habertürk
со ссылкой на источники.
Визит Эрдогана в США был запланирован на 9 мая, но перенесен на более поздний срок, "удобный для обеих сторон, из-за несостыковки в графиках", сообщал МИД Турции. Сам президент Турции в интервью греческой газете "Катимерини" объяснил отмену визита в США и запланированной встречи с президентом Джо Байденом плотным графиком сторон.
"Эрдоган отправится в Вашингтон на саммит лидеров НАТО, который пройдёт 9-11 июля", - сообщает телеканал.
Согласно сообщению Habertürk, самым "горячим пунктом" повестки дня саммита станет конфликт на Украине
.
"Ожидается, что Эрдоган обратит внимание лидеров альянса на продолжающиеся израильские атаки на палестинских территориях", - также передал телеканал.
По сведениям телеканала, отложенные переговоры Эрдогана и Байдена также планируется провести на "полях" саммита (НАТО).
"В мае прошлого года встреча была перенесена на более поздний срок из-за несовместимости программ двух лидеров", - напомнил телеканал.
Израиль
7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС
проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 37 тысяч, пострадали более 85 тысяч человек.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе
, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы
, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН
формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.