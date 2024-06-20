https://ria.ru/20240620/pensii-1954391231.html

В Минтруде рассказали, как будут индексировать пенсии в 2025 году

В Минтруде рассказали, как будут индексировать пенсии в 2025 году - РИА Новости, 20.06.2024

В Минтруде рассказали, как будут индексировать пенсии в 2025 году

Индексация пенсий в следующем году пройдет по одинаковым правилам для неработающих и работающих пенсионеров, сообщил министр труда и социальной защиты Антон... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T22:07

2024-06-20T22:07

2024-06-20T23:22

общество

россия

пенсии

антон котяков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758128962_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_885fd78612e0f04ccc1ea4c708e846c7.jpg

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Индексация пенсий в следующем году пройдет по одинаковым правилам для неработающих и работающих пенсионеров, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков."Размер прибавки при равном стаже будет одинаковым как для работающих, так и для неработающих граждан, а включение в пенсию индексации за период с 2016 по 2024 год для работающих пенсионеров будет происходить после завершения ими трудовой деятельности", — отметил он.По словам Котякова, для расчета размера прибавки в следующем году за базу будет взят размер пенсии с учетом всех прошедших индексаций, включая период 2016-2024 годов. Он добавил, что индексация будет проводиться дважды в год.О возобновлении индексации пенсий работающих пенсионеров президент Владимир Путин заявил в выступлении на ПМЭФ. Он поручил рассмотреть соответствующий законопроект в весеннюю сессию Госдумы. В четверг, 20 июня, инициативу внесли в нижнюю палату парламента.По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, на это потребуется примерно 100 миллиардов рублей. Окончательная цифра будет понятна после того, как установится уровень инфляции — после 1 февраля 2025 года.

https://ria.ru/20240620/pensii-1954248027.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, пенсии, антон котяков