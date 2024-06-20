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В Минтруде рассказали, как будут индексировать пенсии в 2025 году - РИА Новости, 20.06.2024
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22:07 20.06.2024 (обновлено: 23:22 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/pensii-1954391231.html
В Минтруде рассказали, как будут индексировать пенсии в 2025 году
В Минтруде рассказали, как будут индексировать пенсии в 2025 году - РИА Новости, 20.06.2024
В Минтруде рассказали, как будут индексировать пенсии в 2025 году
Индексация пенсий в следующем году пройдет по одинаковым правилам для неработающих и работающих пенсионеров, сообщил министр труда и социальной защиты Антон... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T22:07
2024-06-20T23:22
общество
россия
пенсии
антон котяков
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Индексация пенсий в следующем году пройдет по одинаковым правилам для неработающих и работающих пенсионеров, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.&quot;Размер прибавки при равном стаже будет одинаковым как для работающих, так и для неработающих граждан, а включение в пенсию индексации за период с 2016 по 2024 год для работающих пенсионеров будет происходить после завершения ими трудовой деятельности&quot;, — отметил он.По словам Котякова, для расчета размера прибавки в следующем году за базу будет взят размер пенсии с учетом всех прошедших индексаций, включая период 2016-2024 годов. Он добавил, что индексация будет проводиться дважды в год.О возобновлении индексации пенсий работающих пенсионеров президент Владимир Путин заявил в выступлении на ПМЭФ. Он поручил рассмотреть соответствующий законопроект в весеннюю сессию Госдумы. В четверг, 20 июня, инициативу внесли в нижнюю палату парламента.По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, на это потребуется примерно 100 миллиардов рублей. Окончательная цифра будет понятна после того, как установится уровень инфляции — после 1 февраля 2025 года.
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общество, россия, пенсии, антон котяков
Общество, Россия, Пенсии, Антон Котяков
В Минтруде рассказали, как будут индексировать пенсии в 2025 году

Котяков: индексировать пенсии в 2025 году будут одинаково для всех пенсионеров

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Денежные купюры, монеты и социальная карта москвича - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Индексация пенсий в следующем году пройдет по одинаковым правилам для неработающих и работающих пенсионеров, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
«

"Размер прибавки при равном стаже будет одинаковым как для работающих, так и для неработающих граждан, а включение в пенсию индексации за период с 2016 по 2024 год для работающих пенсионеров будет происходить после завершения ими трудовой деятельности", — отметил он.

По словам Котякова, для расчета размера прибавки в следующем году за базу будет взят размер пенсии с учетом всех прошедших индексаций, включая период 2016-2024 годов. Он добавил, что индексация будет проводиться дважды в год.
О возобновлении индексации пенсий работающих пенсионеров президент Владимир Путин заявил в выступлении на ПМЭФ. Он поручил рассмотреть соответствующий законопроект в весеннюю сессию Госдумы. В четверг, 20 июня, инициативу внесли в нижнюю палату парламента.
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, на это потребуется примерно 100 миллиардов рублей. Окончательная цифра будет понятна после того, как установится уровень инфляции — после 1 февраля 2025 года.
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