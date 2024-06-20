https://ria.ru/20240620/pensii-1954248027.html

Госдума приняла в I чтении проект о более высокой индексации военных пенсий

Госдума приняла в I чтении проект о более высокой индексации военных пенсий - РИА Новости, 20.06.2024

Госдума приняла в I чтении проект о более высокой индексации военных пенсий

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, позволяющий повысить военные пенсии с 1 октября в большем, чем ранее планировалось, объеме. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T14:36

2024-06-20T14:36

2024-06-20T14:36

никита чаплин

алексей журавлев

антон силуанов

госдума рф

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, позволяющий повысить военные пенсии с 1 октября в большем, чем ранее планировалось, объеме. Документ, внесенный правительством РФ, входит в бюджетный пакет. Он подготовлен в связи с уточнением показателей прогноза социального-экономического развития РФ в текущем году. Как пояснял глава Минфина Антон Силуанов, ранее индексация пенсий военным пенсионерам планировалась с 1 октября текущего года на 4,5%, но в связи с уточнением прогноза инфляции до 5,1% предлагается соответствующее изменение и в механизм исчисления пенсий. В связи с этим законопроект увеличивает размер денежного довольствия, который учитывается при расчете военных пенсий. Первоначально предполагалось, что с 1 октября 2024 года учитываться будет 89,32% денежного довольствия, а законопроект повышает этот размер до 89,83%. Соответствующее изменение вносится в законодательство о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках Росгвардии, органах принудительного исполнения РФ. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин ("Единая Россия") рассказал РИА Новости, что индексация пенсий военным пенсионерам представляет собой важный шаг в направлении улучшения социальной защиты тех, кто посвятил свою жизнь службе Родине, по его словам, данное повышение коснется около 3 миллионов человек. "В 2023 году средний размер пенсии военных пенсионеров был около 42 тысяч рублей. Выплата будет проиндексирована на 5,1% c учетом прогноза инфляции. Сейчас эта сумма будет увеличена еще. Военные пенсионеры нередко сталкиваются с трудностями после выхода на пенсию, включая проблемы со здоровьем, которые возникли вследствие выполнения служебных обязанностей. Увеличение процента денежного довольствия, учитываемого при расчете пенсий, помогает обеспечить более достойный уровень жизни для наших защитников. За последние годы инфляция и рост стоимости жизни значительно повлияли на покупательную способность пенсионных выплат. Индексация пенсий помогает частично компенсировать эти негативные факторы, что позволяет пенсионерам лучше справляться с текущими финансовыми обязательствами и сохранять экономическую стабильность", - сказал Чаплин. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") отметил, что это решение можно только приветствовать, как любое улучшение благосостояния тех, кто защищает или защищал Родину. "Но в целом, уверен, показатели инфляции лишь очень приблизительно показывают, на сколько в реальности выросли, скажем, цены на продукты - это заметно каждому, кто заходит в магазин. Давно пора уже выйти на полноценную 100-процентную пенсию, и мы в Государственной Думе, конечно, надеемся, что кабинет министров вскоре это и сделает", - сказал Журавлев РИА Новости.

https://ria.ru/20240504/pensii-1943791737.html

https://ria.ru/20240620/pensii-1954217880.html

https://ria.ru/20240616/kommunalka-1953183483.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

никита чаплин, алексей журавлев , антон силуанов, госдума рф