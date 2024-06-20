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В Киеве признали, что системы Patriot не помогут защитить энергообъекты - РИА Новости, 20.06.2024
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23:16 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/patriot-1954399035.html
В Киеве признали, что системы Patriot не помогут защитить энергообъекты
В Киеве признали, что системы Patriot не помогут защитить энергообъекты - РИА Новости, 20.06.2024
В Киеве признали, что системы Patriot не помогут защитить энергообъекты
Системы ПВО Patriot, о возможной передаче которых сообщают западные страны, не помогут Украине защитить энергообъекты на 100%, сообщил генеральный директор... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T23:16
2024-06-20T23:16
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Системы ПВО Patriot, о возможной передаче которых сообщают западные страны, не помогут Украине защитить энергообъекты на 100%, сообщил генеральный директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко. "Защитить на 100% что-либо от "прилетов" невозможно, в том числе и ТЭЦ. Даже если поставить четыре Patriot возле каждой ТЭЦ, то это тоже не будет 100% защита. А физической защитой накрыть ТЭЦ, а также ГЭС невозможно", - приводит слова Коваленко издание "Страна". Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби ранее сообщал, что США намерены передать Украине сотни ракет для систем ПВО Patriot и NASAMS в рамках политики "реприоритезации" поставок. Коваленко также отметил, что на ТЭЦ есть защита от обломков, однако это не защищает, когда "прилетает 6 ракет в один блок". Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 7 июня сообщал, что больше 70% тепловых электростанций в стране выведены из строя. Тогда же гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко сообщал, что предприятие потеряло порядка 86% генерирующих мощностей. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240412/zelenskiy-1939489242.html
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в мире, украина, россия, сша, джон кирби, денис шмыгаль, дтэк, нато
В мире, Украина, Россия, США, Джон Кирби, Денис Шмыгаль, ДТЭК, НАТО
В Киеве признали, что системы Patriot не помогут защитить энергообъекты

В Киеве признали, что системы Patriot не помогут защитить энергообъекты на 100%

© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra SheaРакетные системы ПВО Patriot армии США во время учений Astral Knight
Ракетные системы ПВО Patriot армии США во время учений Astral Knight - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra Shea
Ракетные системы ПВО Patriot армии США во время учений Astral Knight. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Системы ПВО Patriot, о возможной передаче которых сообщают западные страны, не помогут Украине защитить энергообъекты на 100%, сообщил генеральный директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко.
"Защитить на 100% что-либо от "прилетов" невозможно, в том числе и ТЭЦ. Даже если поставить четыре Patriot возле каждой ТЭЦ, то это тоже не будет 100% защита. А физической защитой накрыть ТЭЦ, а также ГЭС невозможно", - приводит слова Коваленко издание "Страна".
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Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби ранее сообщал, что США намерены передать Украине сотни ракет для систем ПВО Patriot и NASAMS в рамках политики "реприоритезации" поставок.
Коваленко также отметил, что на ТЭЦ есть защита от обломков, однако это не защищает, когда "прилетает 6 ракет в один блок".
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 7 июня сообщал, что больше 70% тепловых электростанций в стране выведены из строя. Тогда же гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко сообщал, что предприятие потеряло порядка 86% генерирующих мощностей.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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