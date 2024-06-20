https://ria.ru/20240620/patriot-1954399035.html

В Киеве признали, что системы Patriot не помогут защитить энергообъекты

В Киеве признали, что системы Patriot не помогут защитить энергообъекты - РИА Новости, 20.06.2024

В Киеве признали, что системы Patriot не помогут защитить энергообъекты

Системы ПВО Patriot, о возможной передаче которых сообщают западные страны, не помогут Украине защитить энергообъекты на 100%, сообщил генеральный директор... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T23:16

2024-06-20T23:16

2024-06-20T23:16

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Системы ПВО Patriot, о возможной передаче которых сообщают западные страны, не помогут Украине защитить энергообъекты на 100%, сообщил генеральный директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко. "Защитить на 100% что-либо от "прилетов" невозможно, в том числе и ТЭЦ. Даже если поставить четыре Patriot возле каждой ТЭЦ, то это тоже не будет 100% защита. А физической защитой накрыть ТЭЦ, а также ГЭС невозможно", - приводит слова Коваленко издание "Страна". Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби ранее сообщал, что США намерены передать Украине сотни ракет для систем ПВО Patriot и NASAMS в рамках политики "реприоритезации" поставок. Коваленко также отметил, что на ТЭЦ есть защита от обломков, однако это не защищает, когда "прилетает 6 ракет в один блок". Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 7 июня сообщал, что больше 70% тепловых электростанций в стране выведены из строя. Тогда же гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко сообщал, что предприятие потеряло порядка 86% генерирующих мощностей. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240412/zelenskiy-1939489242.html

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в мире, украина, россия, сша, джон кирби, денис шмыгаль, дтэк, нато