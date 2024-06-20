https://ria.ru/20240620/patriot-1954330763.html

США перенаправят Украине ракеты к Patriot, а не сами системы, уточнили СМИ

США перенаправят Украине ракеты к Patriot, а не сами системы, уточнили СМИ - РИА Новости, 20.06.2024

США перенаправят Украине ракеты к Patriot, а не сами системы, уточнили СМИ

Газета Financial Times уточнила, что США приостановят выполнение заказов третьих стран на поставку ракет Patriot, а не самих систем ПВО, чтобы перенаправить их... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T17:41

2024-06-20T17:41

2024-06-20T17:41

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Газета Financial Times уточнила, что США приостановят выполнение заказов третьих стран на поставку ракет Patriot, а не самих систем ПВО, чтобы перенаправить их Украине. "США приостанавливают поставку ракет-перехватчиков Patriot третьим странам, чтобы ускорить выполнение заказов для Украины", - говорится в исправленном материале издания. Автор статьи, Кристофер Миллер, также принес извинения в своем аккаунте в соцсети Х. По информации издания, меры Вашингтона, как ожидается, не скажутся на экспорте ПВО в Тайвань. Отмечается, что Белый дом рассматривал возможность изменить последовательность поставок, как ракет, так и систем, но в конечном итоге решил ограничиться "параллельным" поиском дополнительных систем для Украины. Ранее президент США Джо Байден заявлял, что США уже заручились "обязательствами" пяти стран в отношении поставок Украине батарей зенитно-ракетных комплексов Patriot.

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, украина, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )