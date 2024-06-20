США перенаправят Украине ракеты к Patriot, а не сами системы, уточнили СМИ
FT: США приостановят заказы на поставку ракет к Patriot, а не самих систем
© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra SheaРакетные системы ПВО Patriot армии США во время учений Astral Knight
Ракетные системы ПВО Patriot армии США во время учений Astral Knight. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Газета Financial Times уточнила, что США приостановят выполнение заказов третьих стран на поставку ракет Patriot, а не самих систем ПВО, чтобы перенаправить их Украине.
"США приостанавливают поставку ракет-перехватчиков Patriot третьим странам, чтобы ускорить выполнение заказов для Украины", - говорится в исправленном материале издания. Автор статьи, Кристофер Миллер, также принес извинения в своем аккаунте в соцсети Х. По информации издания, меры Вашингтона, как ожидается, не скажутся на экспорте ПВО в Тайвань.
Отмечается, что Белый дом рассматривал возможность изменить последовательность поставок, как ракет, так и систем, но в конечном итоге решил ограничиться "параллельным" поиском дополнительных систем для Украины.
Ранее президент США Джо Байден заявлял, что США уже заручились "обязательствами" пяти стран в отношении поставок Украине батарей зенитно-ракетных комплексов Patriot.
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