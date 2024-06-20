https://ria.ru/20240620/patriot-1954207203.html

СМИ: США приостановят заказы на Patriot ради поставок Украине

СМИ: США приостановят заказы на Patriot ради поставок Украине - РИА Новости, 20.06.2024

СМИ: США приостановят заказы на Patriot ради поставок Украине

США приостановят выполнение зарубежных контрактов по системе ПВО Patriot, чтобы перенаправить вооружение на Украину, пишет Financial Times со ссылкой на... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T12:42

2024-06-20T12:42

2024-06-20T14:36

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в мире

украина

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. США приостановят выполнение зарубежных контрактов по системе ПВО Patriot, чтобы перенаправить вооружение на Украину, пишет Financial Times со ссылкой на источники."Власти США намерены приостановить все открытые заказы на системы ПВО Patriot и ракеты-перехватчики до того, как у Украины будет достаточно для защиты. <...> Системы, предназначенные для других стран, будут перенаправлены, чтобы помочь Киеву защитить города и критическую инфраструктуру", — говорится в публикации газеты.Отмечается, что среди стран с открытыми заказами есть Польша, Германия, Испания и Румыния.Ожидается, что Вашингтон официально объявит об этом решении 20 июня.Президент США Джо Байден неделю назад сообщал о планах задержать поставки Patriot зарубежным покупателям, пока США не удовлетворят потребности Украины. Он уточнил, что эти страны согласились с таким решением.Как заявлял Владимир Путин в декабре 2022 года, комментируя планы США поставить Украине системы Patriot, "пусть ставят, мы пощелкаем и Patriot".

https://ria.ru/20240613/polsha-1952666993.html

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сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, в мире, украина