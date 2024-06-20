СМИ: США приостановят заказы на Patriot ради поставок Украине
FT: США приостановят заказы на Patriot, чтобы перенаправить системы Украине
© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra SheaРакетные системы ПВО Patriot армии США во время учений Astral Knight
Ракетные системы ПВО Patriot армии США во время учений Astral Knight. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. США приостановят выполнение зарубежных контрактов по системе ПВО Patriot, чтобы перенаправить вооружение на Украину, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
"Власти США намерены приостановить все открытые заказы на системы ПВО Patriot и ракеты-перехватчики до того, как у Украины будет достаточно для защиты. <...> Системы, предназначенные для других стран, будут перенаправлены, чтобы помочь Киеву защитить города и критическую инфраструктуру", — говорится в публикации газеты.
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Ожидается, что Вашингтон официально объявит об этом решении 20 июня.
Президент США Джо Байден неделю назад сообщал о планах задержать поставки Patriot зарубежным покупателям, пока США не удовлетворят потребности Украины. Он уточнил, что эти страны согласились с таким решением.
Как заявлял Владимир Путин в декабре 2022 года, комментируя планы США поставить Украине системы Patriot, "пусть ставят, мы пощелкаем и Patriot".