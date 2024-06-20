https://ria.ru/20240620/otravlenie-1954150638.html
Роспотребнадзор открывает горячую линию для пострадавших от отравления
Роспотребнадзор открывает горячую линию для пострадавших от отравления - РИА Новости, 20.06.2024
Роспотребнадзор открывает горячую линию для пострадавших от отравления
Роспотребнадзор открывает единую горячую линию по вопросам защиты прав граждан, пострадавших от отравления, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T09:09
2024-06-20T09:09
2024-06-20T13:51
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953796144_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_53bfccb59b90a940b812814ef64ba20d.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор открывает единую горячую линию по вопросам защиты прав граждан, пострадавших от отравления, сообщила пресс-служба ведомства."В связи с проводимым эпидемиологическим расследованием по фактам регистрации случаев заболевания ботулизмом среди покупателей, употреблявших в пищу салат "Лобио" и салат с тунцом, фасолью и яблоком, Роспотребнадзор информирует покупателей о праве обратиться на горячую линию с заявлением о судебной защите их прав как потребителей, заболевших ботулизмом в результате употребления в пищу некачественных салатов", - говорится в сообщении.Уточнить всю актуальную информацию можно по телефону единой горячей линии 8 800 555 49 43, звонок бесплатный.
https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Роспотребнадзор открывает горячую линию для пострадавших от отравления
Роспотребнадзор открывает единую горячую линию для пострадавших от отравления
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор открывает единую горячую линию по вопросам защиты прав граждан, пострадавших от отравления, сообщила пресс-служба ведомства.
"В связи с проводимым эпидемиологическим расследованием по фактам регистрации случаев заболевания ботулизмом среди покупателей, употреблявших в пищу салат "Лобио" и салат с тунцом, фасолью и яблоком, Роспотребнадзор информирует покупателей о праве обратиться на горячую линию с заявлением о судебной защите их прав как потребителей, заболевших ботулизмом в результате употребления в пищу некачественных салатов", - говорится в сообщении.
Уточнить всю актуальную информацию можно по телефону единой горячей линии 8 800 555 49 43, звонок бесплатный.