https://ria.ru/20240620/otravlenie-1954150638.html

Роспотребнадзор открывает горячую линию для пострадавших от отравления

Роспотребнадзор открывает горячую линию для пострадавших от отравления - РИА Новости, 20.06.2024

Роспотребнадзор открывает горячую линию для пострадавших от отравления

Роспотребнадзор открывает единую горячую линию по вопросам защиты прав граждан, пострадавших от отравления, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T09:09

2024-06-20T09:09

2024-06-20T13:51

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

массовое заражение ботулизмом через еду из доставки

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953796144_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_53bfccb59b90a940b812814ef64ba20d.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор открывает единую горячую линию по вопросам защиты прав граждан, пострадавших от отравления, сообщила пресс-служба ведомства."В связи с проводимым эпидемиологическим расследованием по фактам регистрации случаев заболевания ботулизмом среди покупателей, употреблявших в пищу салат "Лобио" и салат с тунцом, фасолью и яблоком, Роспотребнадзор информирует покупателей о праве обратиться на горячую линию с заявлением о судебной защите их прав как потребителей, заболевших ботулизмом в результате употребления в пищу некачественных салатов", - говорится в сообщении.Уточнить всю актуальную информацию можно по телефону единой горячей линии 8 800 555 49 43, звонок бесплатный.

https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), массовое заражение ботулизмом через еду из доставки