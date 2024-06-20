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Роспотребнадзор открывает горячую линию для пострадавших от отравления - РИА Новости, 20.06.2024
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09:09 20.06.2024 (обновлено: 13:51 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/otravlenie-1954150638.html
Роспотребнадзор открывает горячую линию для пострадавших от отравления
Роспотребнадзор открывает горячую линию для пострадавших от отравления - РИА Новости, 20.06.2024
Роспотребнадзор открывает горячую линию для пострадавших от отравления
Роспотребнадзор открывает единую горячую линию по вопросам защиты прав граждан, пострадавших от отравления, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T09:09
2024-06-20T13:51
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор открывает единую горячую линию по вопросам защиты прав граждан, пострадавших от отравления, сообщила пресс-служба ведомства."В связи с проводимым эпидемиологическим расследованием по фактам регистрации случаев заболевания ботулизмом среди покупателей, употреблявших в пищу салат "Лобио" и салат с тунцом, фасолью и яблоком, Роспотребнадзор информирует покупателей о праве обратиться на горячую линию с заявлением о судебной защите их прав как потребителей, заболевших ботулизмом в результате употребления в пищу некачественных салатов", - говорится в сообщении.Уточнить всю актуальную информацию можно по телефону единой горячей линии 8 800 555 49 43, звонок бесплатный.
https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Роспотребнадзор открывает горячую линию для пострадавших от отравления

Роспотребнадзор открывает единую горячую линию для пострадавших от отравления

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкШеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор открывает единую горячую линию по вопросам защиты прав граждан, пострадавших от отравления, сообщила пресс-служба ведомства.
"В связи с проводимым эпидемиологическим расследованием по фактам регистрации случаев заболевания ботулизмом среди покупателей, употреблявших в пищу салат "Лобио" и салат с тунцом, фасолью и яблоком, Роспотребнадзор информирует покупателей о праве обратиться на горячую линию с заявлением о судебной защите их прав как потребителей, заболевших ботулизмом в результате употребления в пищу некачественных салатов", - говорится в сообщении.
Уточнить всю актуальную информацию можно по телефону единой горячей линии 8 800 555 49 43, звонок бесплатный.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
 
 
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