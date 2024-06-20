https://ria.ru/20240620/opoveschenie-1954196418.html

Липецких экспертов привлекут к разработкам российской системы оповещения

Липецких экспертов привлекут к разработкам российской системы оповещения - РИА Новости, 20.06.2024

Липецких экспертов привлекут к разработкам российской системы оповещения

Липецкий опыт оповещения жителей через домофоны будет использован для разработки единой информационной системы страны, региональные эксперты войдут в состав... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T12:03

2024-06-20T12:03

2024-06-20T12:03

липецкая область

липецк

игорь артамонов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЛИПЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Липецкий опыт оповещения жителей через домофоны будет использован для разработки единой информационной системы страны, региональные эксперты войдут в состав федеральной рабочей группы, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам поездки в Липецкую область замминистра МЧС России Антона Герасимова. Глава региона отметил, что замминистра оценил работу липецкой системы оповещения через домофоны. В случае какой-либо угрозы, например, воздушной опасности или пожара, жильцы получают оповещения через домофонные панели и трубки в квартирах. Также граждане с помощью домофона могут напрямую из квартиры или с панели подъезда связаться со специалистами "Системы 112", а видеокамеры, установленные на подъездах, позволяют следить за порядком на прилегающей территории. По словам Артамонова, федеральный чиновник предложил Липецким разработчикам войти в рабочую группу по созданию единой системы оповещения россиян, которая будет работать в домах, в местах большого скопления граждан, в транспорте. "Регион успешно разрабатывает и внедряет цифровые сервисы, которые совершенствуют систему безопасности. Если этот опыт интересен другим регионам, мы, конечно же, готовы делиться своими наработками. Что касается домофонов, переоборудование их "умной" системой проводится при субсидировании из бюджета, так что затраты не ложатся бременем на жителей", – сказал Артамонов. Глава региона уточнил, что сейчас умными домофонами в Липецке оснащены около 90 домов, более 200 подъездов или 18 тысяч квартир. В этом году власти региона планируют оборудовать 25% многоквартирных домов. В 2028 – охват составит почти 100%.

https://ria.ru/20240619/selkhozkooperativy-1954030100.html

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

липецк, игорь артамонов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)