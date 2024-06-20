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Липецких экспертов привлекут к разработкам российской системы оповещения - РИА Новости, 20.06.2024
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Липецкая область
 
12:03 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/opoveschenie-1954196418.html
Липецких экспертов привлекут к разработкам российской системы оповещения
Липецких экспертов привлекут к разработкам российской системы оповещения - РИА Новости, 20.06.2024
Липецких экспертов привлекут к разработкам российской системы оповещения
Липецкий опыт оповещения жителей через домофоны будет использован для разработки единой информационной системы страны, региональные эксперты войдут в состав... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T12:03
2024-06-20T12:03
липецкая область
липецк
игорь артамонов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЛИПЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Липецкий опыт оповещения жителей через домофоны будет использован для разработки единой информационной системы страны, региональные эксперты войдут в состав федеральной рабочей группы, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам поездки в Липецкую область замминистра МЧС России Антона Герасимова. Глава региона отметил, что замминистра оценил работу липецкой системы оповещения через домофоны. В случае какой-либо угрозы, например, воздушной опасности или пожара, жильцы получают оповещения через домофонные панели и трубки в квартирах. Также граждане с помощью домофона могут напрямую из квартиры или с панели подъезда связаться со специалистами "Системы 112", а видеокамеры, установленные на подъездах, позволяют следить за порядком на прилегающей территории. По словам Артамонова, федеральный чиновник предложил Липецким разработчикам войти в рабочую группу по созданию единой системы оповещения россиян, которая будет работать в домах, в местах большого скопления граждан, в транспорте. "Регион успешно разрабатывает и внедряет цифровые сервисы, которые совершенствуют систему безопасности. Если этот опыт интересен другим регионам, мы, конечно же, готовы делиться своими наработками. Что касается домофонов, переоборудование их "умной" системой проводится при субсидировании из бюджета, так что затраты не ложатся бременем на жителей", – сказал Артамонов. Глава региона уточнил, что сейчас умными домофонами в Липецке оснащены около 90 домов, более 200 подъездов или 18 тысяч квартир. В этом году власти региона планируют оборудовать 25% многоквартирных домов. В 2028 – охват составит почти 100%.
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липецк, игорь артамонов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

Липецких экспертов привлекут к разработкам российской системы оповещения

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Липецкий опыт оповещения жителей через домофоны будет использован для разработки единой информационной системы страны, региональные эксперты войдут в состав федеральной рабочей группы, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам поездки в Липецкую область замминистра МЧС России Антона Герасимова.
Глава региона отметил, что замминистра оценил работу липецкой системы оповещения через домофоны. В случае какой-либо угрозы, например, воздушной опасности или пожара, жильцы получают оповещения через домофонные панели и трубки в квартирах. Также граждане с помощью домофона могут напрямую из квартиры или с панели подъезда связаться со специалистами "Системы 112", а видеокамеры, установленные на подъездах, позволяют следить за порядком на прилегающей территории.
Деньги - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Липецким сельхозкооперативам направят на развитие 65,6 млн рублей
Вчера, 16:41
По словам Артамонова, федеральный чиновник предложил Липецким разработчикам войти в рабочую группу по созданию единой системы оповещения россиян, которая будет работать в домах, в местах большого скопления граждан, в транспорте.
"Регион успешно разрабатывает и внедряет цифровые сервисы, которые совершенствуют систему безопасности. Если этот опыт интересен другим регионам, мы, конечно же, готовы делиться своими наработками. Что касается домофонов, переоборудование их "умной" системой проводится при субсидировании из бюджета, так что затраты не ложатся бременем на жителей", – сказал Артамонов.
Глава региона уточнил, что сейчас умными домофонами в Липецке оснащены около 90 домов, более 200 подъездов или 18 тысяч квартир. В этом году власти региона планируют оборудовать 25% многоквартирных домов. В 2028 – охват составит почти 100%.
 
Липецкая областьЛипецкИгорь АртамоновМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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