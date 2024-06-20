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В Липецкой области отменили воздушную опасность - РИА Новости, 20.06.2024
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04:37 20.06.2024 (обновлено: 04:39 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/opasnost-1954134804.html
В Липецкой области отменили воздушную опасность
В Липецкой области отменили воздушную опасность - РИА Новости, 20.06.2024
В Липецкой области отменили воздушную опасность
Желтый уровень "Воздушной опасности" отменен в Липецкой области спустя почти два часа, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T04:37
2024-06-20T04:39
специальная военная операция на украине
липецкая область
безопасность
россия
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Желтый уровень "Воздушной опасности" отменен в Липецкой области спустя почти два часа, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону.Воздушная опасность была объявлена в 2.39 мск."Отбой желтого уровня "Воздушной опасности", - говорится в сообщении.
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липецкая область, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Безопасность, Россия
В Липецкой области отменили воздушную опасность

ГУМЧС: в Липецкой области отменили желтый уровень воздушной опасности

© Фото : Е.Н. ВиноградовЛипецк
Липецк - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© Фото : Е.Н. Виноградов
Липецк. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Желтый уровень "Воздушной опасности" отменен в Липецкой области спустя почти два часа, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону.
Воздушная опасность была объявлена в 2.39 мск.
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"Отбой желтого уровня "Воздушной опасности", - говорится в сообщении.
 
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