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В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность - РИА Новости, 20.06.2024
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Шебекино, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T04:15
2024-06-20T04:15
2024-06-20T04:44
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Шебекино, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, г.Шебекино. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении.
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белгород, шебекино, происшествия, россия, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Шебекино, Происшествия, Россия, Белгородская область
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
Мэрия: в Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность