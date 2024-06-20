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В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность

В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность - РИА Новости, 20.06.2024

В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Шебекино, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T04:15

2024-06-20T04:15

2024-06-20T04:44

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Шебекино, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, г.Шебекино. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгород, шебекино, происшествия, россия, белгородская область