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В Липецкой области объявили желтый уровень воздушной опасности
В Липецкой области объявили желтый уровень воздушной опасности - РИА Новости, 20.06.2024
В Липецкой области объявили желтый уровень воздушной опасности
Желтый уровень "Воздушная опасность" объявлен в Липецкой области, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T02:46
2024-06-20T02:46
2024-06-20T02:46
специальная военная операция на украине
липецкая область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
игорь артамонов
происшествия
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Желтый уровень "Воздушная опасность" объявлен в Липецкой области, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону."Объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области", - говорится в сообщении.Об этом же сообщил губернатор региона Игорь Артамонов, попросив следить за информацией об оперативной обстановке, в частности, в официальных каналах правительства и МЧС.
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липецкая область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), игорь артамонов, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Игорь Артамонов, Происшествия
В Липецкой области объявили желтый уровень воздушной опасности
ГУМЧС: в Липецкой области объявили желтый уровень воздушной опасности