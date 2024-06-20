https://ria.ru/20240620/opasnost-1954131215.html

В Липецкой области объявили желтый уровень воздушной опасности

В Липецкой области объявили желтый уровень воздушной опасности - РИА Новости, 20.06.2024

В Липецкой области объявили желтый уровень воздушной опасности

Желтый уровень "Воздушная опасность" объявлен в Липецкой области, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T02:46

2024-06-20T02:46

2024-06-20T02:46

специальная военная операция на украине

липецкая область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

игорь артамонов

происшествия

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Желтый уровень "Воздушная опасность" объявлен в Липецкой области, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону."Объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области", - говорится в сообщении.Об этом же сообщил губернатор региона Игорь Артамонов, попросив следить за информацией об оперативной обстановке, в частности, в официальных каналах правительства и МЧС.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

липецкая область

россия

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липецкая область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), игорь артамонов, происшествия