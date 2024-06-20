В Омской области любовный треугольник привел к поджогу и гибели женщины
Житель Омской области, застуканный с любовницей, вернулся мстить и поджег дом
© Фото : Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Омской областиСгоревший частный дом в СНТ "Кварц 1" в Омской области, где было обнаружено тело 39-летней женщины
© Фото : Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Омской области
Сгоревший частный дом в СНТ "Кварц 1" в Омской области, где было обнаружено тело 39-летней женщины
ОМСК, 20 июн - РИА Новости. Житель Омской области, которого застукали в постели с чужой любовницей, вернулся мстить и поджег дом, в результате чего женщина погибла, а его соперник получил серьезные ожоги, рассказали в пресс-службе регионального управления СК РФ.
Пожар произошел 17 июня в СНТ "Кварц 1" в Азовском районе Омской области. Во время тушения обнаружено тело 39-летней женщины со следами ожогов, а ее 57-летний сожитель был госпитализирован с ожогами. Следователям удалось выяснить, что к поджогу причастен 47-летний ранее судимый знакомый погибшей женщины. Его задержали.
"По версии следствия, подозреваемый, зная о том, что дверь в дом закрыта, умышленно, действуя из мести за нанесенные ему сожителем женщины побои, находясь на улице, поджег занавеску в доме, из-за чего произошел пожар. Во время пожара женщина скончалась от острого отравления угарным газом, ее сожителю удалось выбраться из огня, он получил ожоги более 50% тела и был госпитализирован", - сообщили в пресс-службе.
Как пояснили РИА Новости в ведомости, фигурант пришел к женщине, пока ее сожитель отсутствовал. Они вступили в половую связь, но мужчина вернулся и застукал их. Он несколько раз ударил оппонента по голове саперной лопаткой и выгнал из дома. Побитый вернулся позже и совершил поджог.
Возбуждено уголовное дело по статье "убийство с особой жестокостью", поджигатель арестован.