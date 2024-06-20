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В Омской области любовный треугольник привел к поджогу и гибели женщины - РИА Новости, 20.06.2024
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15:02 20.06.2024 (обновлено: 15:07 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/omsk-1954260778.html
В Омской области любовный треугольник привел к поджогу и гибели женщины
В Омской области любовный треугольник привел к поджогу и гибели женщины - РИА Новости, 20.06.2024
В Омской области любовный треугольник привел к поджогу и гибели женщины
Житель Омской области, которого застукали в постели с чужой любовницей, вернулся мстить и поджег дом, в результате чего женщина погибла, а его соперник получил... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T15:02
2024-06-20T15:07
происшествия
омская область
россия
азовский район
следственный комитет россии (ск рф)
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ОМСК, 20 июн - РИА Новости. Житель Омской области, которого застукали в постели с чужой любовницей, вернулся мстить и поджег дом, в результате чего женщина погибла, а его соперник получил серьезные ожоги, рассказали в пресс-службе регионального управления СК РФ. Пожар произошел 17 июня в СНТ "Кварц 1" в Азовском районе Омской области. Во время тушения обнаружено тело 39-летней женщины со следами ожогов, а ее 57-летний сожитель был госпитализирован с ожогами. Следователям удалось выяснить, что к поджогу причастен 47-летний ранее судимый знакомый погибшей женщины. Его задержали. "По версии следствия, подозреваемый, зная о том, что дверь в дом закрыта, умышленно, действуя из мести за нанесенные ему сожителем женщины побои, находясь на улице, поджег занавеску в доме, из-за чего произошел пожар. Во время пожара женщина скончалась от острого отравления угарным газом, ее сожителю удалось выбраться из огня, он получил ожоги более 50% тела и был госпитализирован", - сообщили в пресс-службе. Как пояснили РИА Новости в ведомости, фигурант пришел к женщине, пока ее сожитель отсутствовал. Они вступили в половую связь, но мужчина вернулся и застукал их. Он несколько раз ударил оппонента по голове саперной лопаткой и выгнал из дома. Побитый вернулся позже и совершил поджог. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство с особой жестокостью", поджигатель арестован.
https://ria.ru/20240606/sud-1951015156.html
https://ria.ru/20240516/prestuplenie-1946501369.html
омская область
россия
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происшествия, омская область, россия, азовский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Омская область, Россия, Азовский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Омской области любовный треугольник привел к поджогу и гибели женщины

Житель Омской области, застуканный с любовницей, вернулся мстить и поджег дом

© Фото : Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Омской областиСгоревший частный дом в СНТ "Кварц 1" в Омской области, где было обнаружено тело 39-летней женщины
Сгоревший частный дом в СНТ Кварц 1 в Омской области, где было обнаружено тело 39-летней женщины - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© Фото : Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Омской области
Сгоревший частный дом в СНТ "Кварц 1" в Омской области, где было обнаружено тело 39-летней женщины
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ОМСК, 20 июн - РИА Новости. Житель Омской области, которого застукали в постели с чужой любовницей, вернулся мстить и поджег дом, в результате чего женщина погибла, а его соперник получил серьезные ожоги, рассказали в пресс-службе регионального управления СК РФ.
Пожар произошел 17 июня в СНТ "Кварц 1" в Азовском районе Омской области. Во время тушения обнаружено тело 39-летней женщины со следами ожогов, а ее 57-летний сожитель был госпитализирован с ожогами. Следователям удалось выяснить, что к поджогу причастен 47-летний ранее судимый знакомый погибшей женщины. Его задержали.
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"По версии следствия, подозреваемый, зная о том, что дверь в дом закрыта, умышленно, действуя из мести за нанесенные ему сожителем женщины побои, находясь на улице, поджег занавеску в доме, из-за чего произошел пожар. Во время пожара женщина скончалась от острого отравления угарным газом, ее сожителю удалось выбраться из огня, он получил ожоги более 50% тела и был госпитализирован", - сообщили в пресс-службе.
Как пояснили РИА Новости в ведомости, фигурант пришел к женщине, пока ее сожитель отсутствовал. Они вступили в половую связь, но мужчина вернулся и застукал их. Он несколько раз ударил оппонента по голове саперной лопаткой и выгнал из дома. Побитый вернулся позже и совершил поджог.
Возбуждено уголовное дело по статье "убийство с особой жестокостью", поджигатель арестован.
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ПроисшествияОмская областьРоссияАзовский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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