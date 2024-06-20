https://ria.ru/20240620/omsk-1954260778.html

В Омской области любовный треугольник привел к поджогу и гибели женщины

В Омской области любовный треугольник привел к поджогу и гибели женщины - РИА Новости, 20.06.2024

В Омской области любовный треугольник привел к поджогу и гибели женщины

Житель Омской области, которого застукали в постели с чужой любовницей, вернулся мстить и поджег дом, в результате чего женщина погибла, а его соперник получил... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T15:02

2024-06-20T15:02

2024-06-20T15:07

происшествия

омская область

россия

азовский район

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954263297_0:2:1280:722_1920x0_80_0_0_4279a14ab1ef0393b6ab9a9326419d9e.jpg

ОМСК, 20 июн - РИА Новости. Житель Омской области, которого застукали в постели с чужой любовницей, вернулся мстить и поджег дом, в результате чего женщина погибла, а его соперник получил серьезные ожоги, рассказали в пресс-службе регионального управления СК РФ. Пожар произошел 17 июня в СНТ "Кварц 1" в Азовском районе Омской области. Во время тушения обнаружено тело 39-летней женщины со следами ожогов, а ее 57-летний сожитель был госпитализирован с ожогами. Следователям удалось выяснить, что к поджогу причастен 47-летний ранее судимый знакомый погибшей женщины. Его задержали. "По версии следствия, подозреваемый, зная о том, что дверь в дом закрыта, умышленно, действуя из мести за нанесенные ему сожителем женщины побои, находясь на улице, поджег занавеску в доме, из-за чего произошел пожар. Во время пожара женщина скончалась от острого отравления угарным газом, ее сожителю удалось выбраться из огня, он получил ожоги более 50% тела и был госпитализирован", - сообщили в пресс-службе. Как пояснили РИА Новости в ведомости, фигурант пришел к женщине, пока ее сожитель отсутствовал. Они вступили в половую связь, но мужчина вернулся и застукал их. Он несколько раз ударил оппонента по голове саперной лопаткой и выгнал из дома. Побитый вернулся позже и совершил поджог. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство с особой жестокостью", поджигатель арестован.

https://ria.ru/20240606/sud-1951015156.html

https://ria.ru/20240516/prestuplenie-1946501369.html

омская область

россия

азовский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, омская область, россия, азовский район, следственный комитет россии (ск рф)