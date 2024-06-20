https://ria.ru/20240620/odessa-1954306831.html

Житель Одессы попытался сбежать в Словакию, переодевшись в старушку

Житель Одессы попытался сбежать в Словакию, переодевшись в старушку - РИА Новости, 20.06.2024

Житель Одессы попытался сбежать в Словакию, переодевшись в старушку

Украинские пограничники задержали жителя Одессы, который, переодевшись в старушку, пытался незаконно пересечь границу и попасть в Словакию, сообщает в четверг... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T16:36

2024-06-20T16:36

2024-06-20T17:32

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Украинские пограничники задержали жителя Одессы, который, переодевшись в старушку, пытался незаконно пересечь границу и попасть в Словакию, сообщает в четверг Госпогранслужба Украины. "Одессит замаскировался "под бабушку", чтобы добраться в приграничье. Впрочем, бабушку разоблачили пограничники по дороге к месту назначения. Она, а точнее он, сел на поезд "Киев – Ужгород" без документов и впоследствии признался, что планировал добраться до Словакии незаметным. За содеянное ему придется отвечать перед судом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале погранслужбы. Как сообщала в декабре 2023 года госпогранслужба Украины, ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать с Украины. При этом некоторые погибают при попытке покинуть страну. Так, по данным ведомства, с февраля 2022 года в реке Тиса, на границе Украины и Румынии, утонули 35 человек, пытавшихся пересечь её вплавь. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на заправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20240608/ukraina-1951352054.html

https://ria.ru/20240516/ukraine-1946122816.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, словакия, одесса