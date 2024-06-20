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Житель Одессы попытался сбежать в Словакию, переодевшись в старушку - РИА Новости, 20.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:36 20.06.2024 (обновлено: 17:32 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/odessa-1954306831.html
Житель Одессы попытался сбежать в Словакию, переодевшись в старушку
Житель Одессы попытался сбежать в Словакию, переодевшись в старушку - РИА Новости, 20.06.2024
Житель Одессы попытался сбежать в Словакию, переодевшись в старушку
Украинские пограничники задержали жителя Одессы, который, переодевшись в старушку, пытался незаконно пересечь границу и попасть в Словакию, сообщает в четверг... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T16:36
2024-06-20T17:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
словакия
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Украинские пограничники задержали жителя Одессы, который, переодевшись в старушку, пытался незаконно пересечь границу и попасть в Словакию, сообщает в четверг Госпогранслужба Украины. "Одессит замаскировался "под бабушку", чтобы добраться в приграничье. Впрочем, бабушку разоблачили пограничники по дороге к месту назначения. Она, а точнее он, сел на поезд "Киев – Ужгород" без документов и впоследствии признался, что планировал добраться до Словакии незаметным. За содеянное ему придется отвечать перед судом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале погранслужбы. Как сообщала в декабре 2023 года госпогранслужба Украины, ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать с Украины. При этом некоторые погибают при попытке покинуть страну. Так, по данным ведомства, с февраля 2022 года в реке Тиса, на границе Украины и Румынии, утонули 35 человек, пытавшихся пересечь её вплавь. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на заправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20240608/ukraina-1951352054.html
https://ria.ru/20240516/ukraine-1946122816.html
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в мире, украина, словакия, одесса
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Словакия, Одесса
Житель Одессы попытался сбежать в Словакию, переодевшись в старушку

Украинские пограничники задержали жителя Одессы, переодевшегося в старушку

© Государственная пограничная служба УкраиныЖитель Одессы, переодевшийся в старушку, чтобы добраться до границы на поезде
Житель Одессы, переодевшийся в старушку, чтобы добраться до границы на поезде
© Государственная пограничная служба Украины
Житель Одессы, переодевшийся в старушку, чтобы добраться до границы на поезде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Украинские пограничники задержали жителя Одессы, который, переодевшись в старушку, пытался незаконно пересечь границу и попасть в Словакию, сообщает в четверг Госпогранслужба Украины.
"Одессит замаскировался "под бабушку", чтобы добраться в приграничье. Впрочем, бабушку разоблачили пограничники по дороге к месту назначения. Она, а точнее он, сел на поезд "Киев – Ужгород" без документов и впоследствии признался, что планировал добраться до Словакии незаметным. За содеянное ему придется отвечать перед судом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале погранслужбы.
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Как сообщала в декабре 2023 года госпогранслужба Украины, ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать с Украины. При этом некоторые погибают при попытке покинуть страну. Так, по данным ведомства, с февраля 2022 года в реке Тиса, на границе Украины и Румынии, утонули 35 человек, пытавшихся пересечь её вплавь.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на заправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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