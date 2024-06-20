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Чернышенко рассказал о приемной кампании для абитуриентов - РИА Новости, 20.06.2024
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09:02 20.06.2024 (обновлено: 10:33 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/obrazovanie-1954149219.html
Чернышенко рассказал о приемной кампании для абитуриентов
Чернышенко рассказал о приемной кампании для абитуриентов - РИА Новости, 20.06.2024
Чернышенко рассказал о приемной кампании для абитуриентов
Российские абитуриенты, для которых в четверг началась приемная кампания, могут подать документы более чем в 1,2 тысячи вузов и 3,8 тысячи колледжей, сообщили в РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T09:02
2024-06-20T10:33
общество
россия
дмитрий чернышенко
валерий фальков
образование
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российские абитуриенты, для которых в четверг началась приемная кампания, могут подать документы более чем в 1,2 тысячи вузов и 3,8 тысячи колледжей, сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. "В приемную кампанию откроют двери более 1,2 тысячи вузов и 3,8 тысячи колледжей нашей страны. В этом учебном году доступно свыше 620 тысяч бюджетных мест по программам высшего образования и порядка 740 тысяч – по программам среднего профессионального", - говорится в сообщении. Вице-премьер подчеркнул, что перед выпускниками открыты широкие возможности для самореализации, которые созданы в стране. Они могут выбрать такие нужные сферы, как наука и технологии, инженерия, IТ, медицина, педагогика, построить карьеру в бизнесе, спорте, искусстве и любых других направлениях. Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что в этом году выделено более более 621 тысячи бюджетных мест, 73% из них распределены по регионам России.
https://ria.ru/20240617/mintsifry-1953458960.html
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общество, россия, дмитрий чернышенко, валерий фальков, образование, навигатор абитуриента
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Валерий Фальков, Образование, Навигатор абитуриента
Чернышенко рассказал о приемной кампании для абитуриентов

Чернышенко: абитуриенты смогут подать документы более чем в 1,2 тысячи вузов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАбитуриенты возле Российского государственного гуманитарного университета
Абитуриенты возле Российского государственного гуманитарного университета - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Абитуриенты возле Российского государственного гуманитарного университета. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российские абитуриенты, для которых в четверг началась приемная кампания, могут подать документы более чем в 1,2 тысячи вузов и 3,8 тысячи колледжей, сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
"В приемную кампанию откроют двери более 1,2 тысячи вузов и 3,8 тысячи колледжей нашей страны. В этом учебном году доступно свыше 620 тысяч бюджетных мест по программам высшего образования и порядка 740 тысяч – по программам среднего профессионального", - говорится в сообщении.
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Вице-премьер подчеркнул, что перед выпускниками открыты широкие возможности для самореализации, которые созданы в стране. Они могут выбрать такие нужные сферы, как наука и технологии, инженерия, IТ, медицина, педагогика, построить карьеру в бизнесе, спорте, искусстве и любых других направлениях.
Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что в этом году выделено более более 621 тысячи бюджетных мест, 73% из них распределены по регионам России.
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ОбществоРоссияДмитрий ЧернышенкоВалерий ФальковОбразованиеНавигатор абитуриента
 
 
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