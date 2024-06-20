https://ria.ru/20240620/obrazovanie-1954149219.html

Чернышенко рассказал о приемной кампании для абитуриентов

Чернышенко рассказал о приемной кампании для абитуриентов - РИА Новости, 20.06.2024

Чернышенко рассказал о приемной кампании для абитуриентов

Российские абитуриенты, для которых в четверг началась приемная кампания, могут подать документы более чем в 1,2 тысячи вузов и 3,8 тысячи колледжей, сообщили в РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T09:02

2024-06-20T09:02

2024-06-20T10:33

общество

россия

дмитрий чернышенко

валерий фальков

образование

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российские абитуриенты, для которых в четверг началась приемная кампания, могут подать документы более чем в 1,2 тысячи вузов и 3,8 тысячи колледжей, сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. "В приемную кампанию откроют двери более 1,2 тысячи вузов и 3,8 тысячи колледжей нашей страны. В этом учебном году доступно свыше 620 тысяч бюджетных мест по программам высшего образования и порядка 740 тысяч – по программам среднего профессионального", - говорится в сообщении. Вице-премьер подчеркнул, что перед выпускниками открыты широкие возможности для самореализации, которые созданы в стране. Они могут выбрать такие нужные сферы, как наука и технологии, инженерия, IТ, медицина, педагогика, построить карьеру в бизнесе, спорте, искусстве и любых других направлениях. Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что в этом году выделено более более 621 тысячи бюджетных мест, 73% из них распределены по регионам России.

https://ria.ru/20240617/mintsifry-1953458960.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, дмитрий чернышенко, валерий фальков, образование, навигатор абитуриента