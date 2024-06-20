Нетаньяху рассказал на что готов ради того, чтобы ЦАХАЛ получил снаряды США
Нетаньяху заявил, что готов терпеть личные нападки, если Израиль получит снаряды
© AP Photo / Ohad ZwigenbergПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что готов терпеть личные нападки при условии, что страна получит от США боеприпасы для ведения военных действий, следует из заявления канцелярии премьера.
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"Я готов потерпеть личные нападки при условии, что Израиль получит от США боеприпасы, необходимые ему в войне за свое существование", - цитирует канцелярия заявление премьера.
Ранее Нетаньяху в своем видеообращении назвал немыслимым тот факт, что администрация США в последние пару месяцев отказывали его стране в поставках оружия и боеприпасов, и выразил надежду, что Вашингтон пересмотрит свою позицию. Портал Axios со ссылкой на двух американских чиновников также сообщал, что Белый дом отменил встречу высокого уровня между США и Израилем, которая должна была состояться в четверг, после видеообращения премьера Израиля Биньямина Нетаньяху по поводу отказа в поставках оружия.
В четверг координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что поставки Израилю истребителей F-15 возможны в 2029 году в случае одобрения властями США. Чиновник уточнил, что отложенные сроки поставок никак не связаны с палестино-израильским конфликтом.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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