https://ria.ru/20240620/netanyakhu-1954388169.html

Нетаньяху рассказал на что готов ради того, чтобы ЦАХАЛ получил снаряды США

Нетаньяху рассказал на что готов ради того, чтобы ЦАХАЛ получил снаряды США - РИА Новости, 20.06.2024

Нетаньяху рассказал на что готов ради того, чтобы ЦАХАЛ получил снаряды США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что готов терпеть личные нападки при условии, что страна получит от США боеприпасы для ведения военных... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T21:42

2024-06-20T21:42

2024-06-20T21:42

в мире

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сша

вашингтон (штат)

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хамас

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что готов терпеть личные нападки при условии, что страна получит от США боеприпасы для ведения военных действий, следует из заявления канцелярии премьера. "Я готов потерпеть личные нападки при условии, что Израиль получит от США боеприпасы, необходимые ему в войне за свое существование", - цитирует канцелярия заявление премьера. Ранее Нетаньяху в своем видеообращении назвал немыслимым тот факт, что администрация США в последние пару месяцев отказывали его стране в поставках оружия и боеприпасов, и выразил надежду, что Вашингтон пересмотрит свою позицию. Портал Axios со ссылкой на двух американских чиновников также сообщал, что Белый дом отменил встречу высокого уровня между США и Израилем, которая должна была состояться в четверг, после видеообращения премьера Израиля Биньямина Нетаньяху по поводу отказа в поставках оружия. В четверг координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что поставки Израилю истребителей F-15 возможны в 2029 году в случае одобрения властями США. Чиновник уточнил, что отложенные сроки поставок никак не связаны с палестино-израильским конфликтом. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240430/oruzhie-1943118005.html

https://ria.ru/20240618/izrail-1953753580.html

https://ria.ru/20240614/izrail-1952761925.html

израиль

сша

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в мире, израиль, сша, вашингтон (штат), биньямин нетаньяху, джон кирби, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году