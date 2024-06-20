https://ria.ru/20240620/nepogoda-1954345760.html
В Депздраве рассказали о состоянии пострадавших при урагане в Москве
В Депздраве рассказали о состоянии пострадавших при урагане в Москве - РИА Новости, 20.06.2024
В Депздраве рассказали о состоянии пострадавших при урагане в Москве
В результате непогоды в Москве 18 человек были госпитализированы в стационары, трое из них в тяжелом состоянии, угрозы для их жизни нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T18:23
2024-06-20T18:23
2024-06-20T18:35
москва
погода
происшествия
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941144844_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a85b3f3785df20d8ec869e17e7621cf9.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В результате непогоды в Москве 18 человек были госпитализированы в стационары, трое из них в тяжелом состоянии, угрозы для их жизни нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения."В результате неблагоприятных погодных условий 18 человек были госпитализированы в городские стационары, трое из них находятся в тяжелом состоянии, угрозы жизни нет", - сообщили в пресс-службе.Всем пациентам оказывается необходимая помощь в полном объеме, проводится весь комплекс диагностики и лечебных мероприятий, добавили в ведомстве.Ранее Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности из-за грозы, сильного дождя и ветра до 23 метров в секунду в Москве.
https://ria.ru/20240620/shtorm-1954287326.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941144844_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_5371dc60396021f3783c4385084fe8d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, погода, происшествия, гидрометцентр
Москва, Погода, Происшествия, Гидрометцентр
В Депздраве рассказали о состоянии пострадавших при урагане в Москве
Депздрав: 18 пострадавших в результате непогоды в Москве госпитализировали