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В Депздраве рассказали о состоянии пострадавших при урагане в Москве - РИА Новости, 20.06.2024
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18:23 20.06.2024 (обновлено: 18:35 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/nepogoda-1954345760.html
В Депздраве рассказали о состоянии пострадавших при урагане в Москве
В Депздраве рассказали о состоянии пострадавших при урагане в Москве - РИА Новости, 20.06.2024
В Депздраве рассказали о состоянии пострадавших при урагане в Москве
В результате непогоды в Москве 18 человек были госпитализированы в стационары, трое из них в тяжелом состоянии, угрозы для их жизни нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T18:23
2024-06-20T18:35
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В результате непогоды в Москве 18 человек были госпитализированы в стационары, трое из них в тяжелом состоянии, угрозы для их жизни нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения."В результате неблагоприятных погодных условий 18 человек были госпитализированы в городские стационары, трое из них находятся в тяжелом состоянии, угрозы жизни нет", - сообщили в пресс-службе.Всем пациентам оказывается необходимая помощь в полном объеме, проводится весь комплекс диагностики и лечебных мероприятий, добавили в ведомстве.Ранее Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности из-за грозы, сильного дождя и ветра до 23 метров в секунду в Москве.
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москва, погода, происшествия, гидрометцентр
Москва, Погода, Происшествия, Гидрометцентр
В Депздраве рассказали о состоянии пострадавших при урагане в Москве

Депздрав: 18 пострадавших в результате непогоды в Москве госпитализировали

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкШквалистый ветер и ливень в Москве
Шквалистый ветер и ливень в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Шквалистый ветер и ливень в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В результате непогоды в Москве 18 человек были госпитализированы в стационары, трое из них в тяжелом состоянии, угрозы для их жизни нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
«
"В результате неблагоприятных погодных условий 18 человек были госпитализированы в городские стационары, трое из них находятся в тяжелом состоянии, угрозы жизни нет", - сообщили в пресс-службе.
Всем пациентам оказывается необходимая помощь в полном объеме, проводится весь комплекс диагностики и лечебных мероприятий, добавили в ведомстве.
Ранее Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности из-за грозы, сильного дождя и ветра до 23 метров в секунду в Москве.
Шквалистый ветер и ливень в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
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