https://ria.ru/20240620/nepogoda-1954345760.html

В Депздраве рассказали о состоянии пострадавших при урагане в Москве

В Депздраве рассказали о состоянии пострадавших при урагане в Москве - РИА Новости, 20.06.2024

В Депздраве рассказали о состоянии пострадавших при урагане в Москве

В результате непогоды в Москве 18 человек были госпитализированы в стационары, трое из них в тяжелом состоянии, угрозы для их жизни нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T18:23

2024-06-20T18:23

2024-06-20T18:35

москва

погода

происшествия

гидрометцентр

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В результате непогоды в Москве 18 человек были госпитализированы в стационары, трое из них в тяжелом состоянии, угрозы для их жизни нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения."В результате неблагоприятных погодных условий 18 человек были госпитализированы в городские стационары, трое из них находятся в тяжелом состоянии, угрозы жизни нет", - сообщили в пресс-службе.Всем пациентам оказывается необходимая помощь в полном объеме, проводится весь комплекс диагностики и лечебных мероприятий, добавили в ведомстве.Ранее Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности из-за грозы, сильного дождя и ветра до 23 метров в секунду в Москве.

https://ria.ru/20240620/shtorm-1954287326.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, погода, происшествия, гидрометцентр