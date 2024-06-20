https://ria.ru/20240620/neftebaza-1954141229.html

В Адыгее произошел пожар на нефтебазе после атаки беспилотника

В Адыгее произошел пожар на нефтебазе после атаки беспилотника - РИА Новости, 20.06.2024

В Адыгее произошел пожар на нефтебазе после атаки беспилотника

произошел пожар произошёл на нефтебазе после атаки беспилотников, пострадавших нет, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T07:17

2024-06-20T07:17

2024-06-20T07:48

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

республика адыгея

тахтамукайский район

мурат кумпилов

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КРАСНОДАР, 20 июн — РИА Новости. В Тахтамукайскоом районе Адыгеи произошел пожар произошёл на нефтебазе после атаки беспилотников, пострадавших нет, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале."Сегодня ночью в результате атаки беспилотников произошел пожар на нефтебазе в пгт Энем Тахтамукайского района", — написал он.По словам Кумпилова, по сотрудники МЧС полностью потушили пожар в шесть утра. Глава республики уточнил, что площадь возгорания составляла около 400 "квадратов".Кумпилов также заявил, что в результате происшествия никто не пострадал. Угроз для жителей нет, добавил он. На месте работает оперативный штаб.

https://ria.ru/20240620/bespilotnik-1954134187.html

россия

республика адыгея

тахтамукайский район

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происшествия, россия, республика адыгея, тахтамукайский район, мурат кумпилов