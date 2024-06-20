Рейтинг@Mail.ru
Россия и Вьетнам отметили важность кооперации в нефтегазовой отрасли - РИА Новости, 20.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:58 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/neft-1954231031.html
Россия и Вьетнам отметили важность кооперации в нефтегазовой отрасли
Россия и Вьетнам отметили важность кооперации в нефтегазовой отрасли - РИА Новости, 20.06.2024
Россия и Вьетнам отметили важность кооперации в нефтегазовой отрасли
Россия и Вьетнам отметили, что кооперация в рамках проектов нефтегазовой отрасли, включая поставки нефти и сжиженного природного газа (СПГ) во Вьетнам, отвечает РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T13:58
2024-06-20T13:58
экономика
вьетнам
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954160067_0:398:2933:2048_1920x0_80_0_0_2846c77890d6c73a4546d4fb54a7d659.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам отметили, что кооперация в рамках проектов нефтегазовой отрасли, включая поставки нефти и сжиженного природного газа (СПГ) во Вьетнам, отвечает их интересам, говорится в опубликованном на сайте Кремля совместном заявлении РФ и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений. "Россия и Вьетнам признают, что кооперация в рамках действующих и новых проектов нефтегазовой отрасли между компаниями двух стран в соответствии с национальным законодательством двух стран, включая поставки нефти и сжиженного природного газа во Вьетнам, его переработку, отвечает их стратегическим интересам", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240620/vetnam-1954186214.html
вьетнам
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954160067_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_25a48a749b9a2ceed1e9bf1bb903122d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, вьетнам, россия
Экономика, Вьетнам, Россия
Россия и Вьетнам отметили важность кооперации в нефтегазовой отрасли

Россия и Вьетнам: кооперация в нефтегазовой отрасли отвечает интересам стран

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на совместном фотографировании в Президентском дворце в Ханое
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на совместном фотографировании в Президентском дворце в Ханое - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на совместном фотографировании в Президентском дворце в Ханое
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам отметили, что кооперация в рамках проектов нефтегазовой отрасли, включая поставки нефти и сжиженного природного газа (СПГ) во Вьетнам, отвечает их интересам, говорится в опубликованном на сайте Кремля совместном заявлении РФ и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений.
«
"Россия и Вьетнам признают, что кооперация в рамках действующих и новых проектов нефтегазовой отрасли между компаниями двух стран в соответствии с национальным законодательством двух стран, включая поставки нефти и сжиженного природного газа во Вьетнам, его переработку, отвечает их стратегическим интересам", - говорится в заявлении.
Объект компании Транснефть - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Россия готова наладить поставки углеводородов во Вьетнам, заявил Путин
11:33
 
ЭкономикаВьетнамРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала