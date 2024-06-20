https://ria.ru/20240620/neft-1954231031.html

Россия и Вьетнам отметили важность кооперации в нефтегазовой отрасли

Россия и Вьетнам отметили важность кооперации в нефтегазовой отрасли - РИА Новости, 20.06.2024

Россия и Вьетнам отметили важность кооперации в нефтегазовой отрасли

Россия и Вьетнам отметили, что кооперация в рамках проектов нефтегазовой отрасли, включая поставки нефти и сжиженного природного газа (СПГ) во Вьетнам, отвечает РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T13:58

2024-06-20T13:58

2024-06-20T13:58

экономика

вьетнам

россия

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам отметили, что кооперация в рамках проектов нефтегазовой отрасли, включая поставки нефти и сжиженного природного газа (СПГ) во Вьетнам, отвечает их интересам, говорится в опубликованном на сайте Кремля совместном заявлении РФ и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений. "Россия и Вьетнам признают, что кооперация в рамках действующих и новых проектов нефтегазовой отрасли между компаниями двух стран в соответствии с национальным законодательством двух стран, включая поставки нефти и сжиженного природного газа во Вьетнам, его переработку, отвечает их стратегическим интересам", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240620/vetnam-1954186214.html

вьетнам

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экономика, вьетнам, россия