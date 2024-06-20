https://ria.ru/20240620/neft-1954230478.html

Россия и Вьетнам поддержали расширение работы нефтегазовых компаний

Россия и Вьетнам поддержали расширение работы нефтегазовых компаний - РИА Новости, 20.06.2024

Россия и Вьетнам поддержали расширение работы нефтегазовых компаний

РФ и Вьетнам поддерживают создание условий для расширения работы российских нефтегазовых компаний на шельфе Вьетнама и вьетнамских - в России, говорится в... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T13:57

2024-06-20T13:57

2024-06-20T13:57

россия

вьетнам

оон

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. РФ и Вьетнам поддерживают создание условий для расширения работы российских нефтегазовых компаний на шельфе Вьетнама и вьетнамских - в России, говорится в опубликованном на сайте Кремля совместном заявлении двух стран о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений. "Стороны поддерживают создание благоприятных условий для расширения деятельности российских нефтегазовых компаний на континентальном шельфе Вьетнама и вьетнамских нефтегазовых компаний на территории России в соответствии с национальным законодательством России и Вьетнама и международным правом, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240620/vetnam-1954186214.html

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россия, вьетнам, оон, экономика, владимир путин