Россия и Вьетнам поддержали расширение работы нефтегазовых компаний
Россия и Вьетнам поддерживают расширение работы нефтегазовых компаний на шельфе
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на совместном фотографировании в Президентском дворце в Ханое
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на совместном фотографировании в Президентском дворце в Ханое
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. РФ и Вьетнам поддерживают создание условий для расширения работы российских нефтегазовых компаний на шельфе Вьетнама и вьетнамских - в России, говорится в опубликованном на сайте Кремля совместном заявлении двух стран о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений.
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"Стороны поддерживают создание благоприятных условий для расширения деятельности российских нефтегазовых компаний на континентальном шельфе Вьетнама и вьетнамских нефтегазовых компаний на территории России в соответствии с национальным законодательством России и Вьетнама и международным правом, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года", - говорится в заявлении.