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Небензя заявил о беспрецедентной дезинформационной войне против России
Небензя заявил о беспрецедентной дезинформационной войне против России - РИА Новости, 20.06.2024
Небензя заявил о беспрецедентной дезинформационной войне против России
Британские и украинские компании ведут беспрецедентную дезинформационную войну против России, изливая "ушаты" фейковой информации в том числе и о специальной... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T20:30
2024-06-20T20:30
2024-06-20T20:30
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ООН, 20 июн - РИА Новости. Британские и украинские компании ведут беспрецедентную дезинформационную войну против России, изливая "ушаты" фейковой информации в том числе и о специальной военной операции, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Против России ведется беспрецедентная дезинформационная война. Координируется вся эта зловредная деятельность из Великобритании, организациями, базирующимися в Лондоне. Это "Public Relations and Communications Association" и "PR Network", также неустанно трудятся на ниве дезинформации "IT Army of Ukraine". С помощью этих IT-ресурсов в эфир изливаются ушаты дезинформации и лжи в отношении России и российской СВО", - сказал российский дипломат на заседании СБ ООН. Кроме того, РФ также категорически отвергает любые рассуждения на тему того, что Москва якобы поощряет злонамеренные действия в информационном пространстве, подчеркнул он. "Мы на протяжении четверти века выступаем за предотвращение его милитаризации и начали предлагать конкретные шаги в этом направлении задолго до того, как страны Запада вообще признали существование такого риска", - добавил Небензя.
https://ria.ru/20240620/putin-1954246974.html
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в мире, россия, великобритания, лондон, василий небензя, оон
В мире, Россия, Великобритания, Лондон, Василий Небензя, ООН
Небензя заявил о беспрецедентной дезинформационной войне против России
Небензя: Британия и Украина ведут дезинформационную войну против России