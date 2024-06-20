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На Западе раскрыли, с чем столкнется главный кандидат на пост генсека НАТО - РИА Новости, 20.06.2024
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20:49 20.06.2024 (обновлено: 23:11 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/nato-1954377544.html
На Западе раскрыли, с чем столкнется главный кандидат на пост генсека НАТО
На Западе раскрыли, с чем столкнется главный кандидат на пост генсека НАТО - РИА Новости, 20.06.2024
На Западе раскрыли, с чем столкнется главный кандидат на пост генсека НАТО
Нынешний премьер-министр Нидерландов и главный кандидат на должность следующего генерального секретаря НАТО Марк Рютте окажется в крайне непростой ситуации,... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T20:49
2024-06-20T23:11
в мире
нидерланды
украина
сша
марк рютте
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йенс столтенберг
нато
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Нынешний премьер-министр Нидерландов и главный кандидат на должность следующего генерального секретаря НАТО Марк Рютте окажется в крайне непростой ситуации, пишет Bloomberg."Смена главы НАТО произойдет в критический момент 75-летия альянса, когда конфликт России с Украиной все еще развивается. Генсеку придется продолжать организовывать поддержку Украины со стороны союзников, одновременно предотвращая любую эскалацию отношений между Москвой и альянсом. Эта работа может еще больше усложниться, если Дональд Трамп вернется в Белый дом после выборов в США", — говорится в материале.По мнению аналитиков Bloomberg, Рютте является "лучшим кандидатом" для сотрудничества с Трампом в случае его переизбрания. Сам нидерландский премьер ранее заявлял, что готов к потенциальному возвращению Трампа и будет "танцевать со всеми, кто находится на танцполе".В четверг стало известно, что президент Румынии Клаус Йоханнис отозвал свою кандидатуру на пост генерального секретаря НАТО в пользу премьера Нидерландов Марка Рютте,Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты по-прежнему выступают за назначение следующим генеральным секретарем НАТО исполняющего обязанности премьера Нидерландов Марка Рютте. О поддержке кандидатуры Рютте Вашингтон публично заявлял уже несколько раз. В апреле эту позицию вновь изложила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. По ее словам, США добиваются того, чтобы кандидатура преемника нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга была определена самое позднее к июльскому саммиту альянса в Вашингтоне.Столтенберг пояснял ранее, что останется в должности генсека до 1 октября 2024 года. Это решение было утверждено на саммите блока в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года. СМИ, в том числе британские и американские, неоднократно уточняли, что причиной этого стали сложности с определением кандидатуры преемника Столтенберга. Генсек назначается на основе консенсуса всех стран - членов альянса.
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html
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в мире, нидерланды, украина, сша, марк рютте, дональд трамп, йенс столтенберг, нато
В мире, Нидерланды, Украина, США, Марк Рютте, Дональд Трамп, Йенс Столтенберг, НАТО
На Западе раскрыли, с чем столкнется главный кандидат на пост генсека НАТО

Bloomberg: смена генсека НАТО произойдет в критический для альянса момент

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМарк Рютте
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Марк Рютте. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Нынешний премьер-министр Нидерландов и главный кандидат на должность следующего генерального секретаря НАТО Марк Рютте окажется в крайне непростой ситуации, пишет Bloomberg.
"Смена главы НАТО произойдет в критический момент 75-летия альянса, когда конфликт России с Украиной все еще развивается. Генсеку придется продолжать организовывать поддержку Украины со стороны союзников, одновременно предотвращая любую эскалацию отношений между Москвой и альянсом. Эта работа может еще больше усложниться, если Дональд Трамп вернется в Белый дом после выборов в США", — говорится в материале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
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По мнению аналитиков Bloomberg, Рютте является "лучшим кандидатом" для сотрудничества с Трампом в случае его переизбрания. Сам нидерландский премьер ранее заявлял, что готов к потенциальному возвращению Трампа и будет "танцевать со всеми, кто находится на танцполе".
В четверг стало известно, что президент Румынии Клаус Йоханнис отозвал свою кандидатуру на пост генерального секретаря НАТО в пользу премьера Нидерландов Марка Рютте,
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты по-прежнему выступают за назначение следующим генеральным секретарем НАТО исполняющего обязанности премьера Нидерландов Марка Рютте. О поддержке кандидатуры Рютте Вашингтон публично заявлял уже несколько раз. В апреле эту позицию вновь изложила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. По ее словам, США добиваются того, чтобы кандидатура преемника нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга была определена самое позднее к июльскому саммиту альянса в Вашингтоне.
Столтенберг пояснял ранее, что останется в должности генсека до 1 октября 2024 года. Это решение было утверждено на саммите блока в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года. СМИ, в том числе британские и американские, неоднократно уточняли, что причиной этого стали сложности с определением кандидатуры преемника Столтенберга. Генсек назначается на основе консенсуса всех стран - членов альянса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
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19 июня, 08:00
 
В миреНидерландыУкраинаСШАМарк РюттеДональд ТрампЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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