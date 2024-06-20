На Западе раскрыли, с чем столкнется главный кандидат на пост генсека НАТО
Bloomberg: смена генсека НАТО произойдет в критический для альянса момент
Марк Рютте. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Нынешний премьер-министр Нидерландов и главный кандидат на должность следующего генерального секретаря НАТО Марк Рютте окажется в крайне непростой ситуации, пишет Bloomberg.
"Смена главы НАТО произойдет в критический момент 75-летия альянса, когда конфликт России с Украиной все еще развивается. Генсеку придется продолжать организовывать поддержку Украины со стороны союзников, одновременно предотвращая любую эскалацию отношений между Москвой и альянсом. Эта работа может еще больше усложниться, если Дональд Трамп вернется в Белый дом после выборов в США", — говорится в материале.
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По мнению аналитиков Bloomberg, Рютте является "лучшим кандидатом" для сотрудничества с Трампом в случае его переизбрания. Сам нидерландский премьер ранее заявлял, что готов к потенциальному возвращению Трампа и будет "танцевать со всеми, кто находится на танцполе".
В четверг стало известно, что президент Румынии Клаус Йоханнис отозвал свою кандидатуру на пост генерального секретаря НАТО в пользу премьера Нидерландов Марка Рютте,
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты по-прежнему выступают за назначение следующим генеральным секретарем НАТО исполняющего обязанности премьера Нидерландов Марка Рютте. О поддержке кандидатуры Рютте Вашингтон публично заявлял уже несколько раз. В апреле эту позицию вновь изложила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. По ее словам, США добиваются того, чтобы кандидатура преемника нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга была определена самое позднее к июльскому саммиту альянса в Вашингтоне.
Столтенберг пояснял ранее, что останется в должности генсека до 1 октября 2024 года. Это решение было утверждено на саммите блока в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года. СМИ, в том числе британские и американские, неоднократно уточняли, что причиной этого стали сложности с определением кандидатуры преемника Столтенберга. Генсек назначается на основе консенсуса всех стран - членов альянса.
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