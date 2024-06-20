https://ria.ru/20240620/nato-1954260622.html

Президент Румынии отозвал кандидатуру на пост генсека НАТО

Президент Румынии отозвал кандидатуру на пост генсека НАТО - РИА Новости, 20.06.2024

Президент Румынии отозвал кандидатуру на пост генсека НАТО

Президент Румынии Клаус Йоханнис в четверг отозвал свою кандидатуру на пост генерального секретаря НАТО в пользу премьера Нидерландов Марка Рютте, сообщила... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T15:01

2024-06-20T15:01

2024-06-20T15:15

в мире

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нидерланды

нато

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КИШИНЕВ, 20 июн - РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис в четверг отозвал свою кандидатуру на пост генерального секретаря НАТО в пользу премьера Нидерландов Марка Рютте, сообщила пресс-служба администрации президента.Йоханнис в марте сообщал, что принял решение баллотироваться на пост генерального секретаря НАТО."Президент Румынии сообщил, что в конце прошлой недели он проинформировал союзников по НАТО о снятии своей кандидатуры на должность генерального секретаря организации. Президент Клаус Йоханнис попросил членов Совета национальной обороны высказать свое мнение по кандидатуре Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО, они высказались за поддержку Румынией кандидатуры премьер-министра Нидерландов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации президента.Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты по-прежнему выступают за назначение следующим генеральным секретарем НАТО исполняющего обязанности премьера Нидерландов Марка Рютте. О поддержке кандидатуры Рютте Вашингтон публично заявлял уже несколько раз. В апреле эту позицию вновь изложила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. По ее словам, США добиваются того, чтобы кандидатура преемника нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга была определена самое позднее к июльскому саммиту альянса в Вашингтоне.Столтенберг пояснял ранее, что останется в должности генсека до 1 октября 2024 года. Это решение было утверждено на саммите блока в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года. СМИ, в том числе британские и американские, неоднократно уточняли, что причиной этого стали сложности с определением кандидатуры преемника Столтенберга. Генсек назначается на основе консенсуса всех стран - членов альянса.

https://ria.ru/20240527/voyna-1948457320.html

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Кирилл Волков

в мире, румыния, нидерланды, нато, марк рютте, клаус йоханнис