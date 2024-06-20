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Президент Румынии отозвал кандидатуру на пост генсека НАТО - РИА Новости, 20.06.2024
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15:01 20.06.2024 (обновлено: 15:15 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/nato-1954260622.html
Президент Румынии отозвал кандидатуру на пост генсека НАТО
Президент Румынии отозвал кандидатуру на пост генсека НАТО - РИА Новости, 20.06.2024
Президент Румынии отозвал кандидатуру на пост генсека НАТО
Президент Румынии Клаус Йоханнис в четверг отозвал свою кандидатуру на пост генерального секретаря НАТО в пользу премьера Нидерландов Марка Рютте, сообщила... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T15:01
2024-06-20T15:15
в мире
румыния
нидерланды
нато
марк рютте
клаус йоханнис
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КИШИНЕВ, 20 июн - РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис в четверг отозвал свою кандидатуру на пост генерального секретаря НАТО в пользу премьера Нидерландов Марка Рютте, сообщила пресс-служба администрации президента.Йоханнис в марте сообщал, что принял решение баллотироваться на пост генерального секретаря НАТО."Президент Румынии сообщил, что в конце прошлой недели он проинформировал союзников по НАТО о снятии своей кандидатуры на должность генерального секретаря организации. Президент Клаус Йоханнис попросил членов Совета национальной обороны высказать свое мнение по кандидатуре Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО, они высказались за поддержку Румынией кандидатуры премьер-министра Нидерландов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации президента.Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты по-прежнему выступают за назначение следующим генеральным секретарем НАТО исполняющего обязанности премьера Нидерландов Марка Рютте. О поддержке кандидатуры Рютте Вашингтон публично заявлял уже несколько раз. В апреле эту позицию вновь изложила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. По ее словам, США добиваются того, чтобы кандидатура преемника нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга была определена самое позднее к июльскому саммиту альянса в Вашингтоне.Столтенберг пояснял ранее, что останется в должности генсека до 1 октября 2024 года. Это решение было утверждено на саммите блока в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года. СМИ, в том числе британские и американские, неоднократно уточняли, что причиной этого стали сложности с определением кандидатуры преемника Столтенберга. Генсек назначается на основе консенсуса всех стран - членов альянса.
https://ria.ru/20240527/voyna-1948457320.html
https://ria.ru/20230626/nato-1880352224.html
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в мире, румыния, нидерланды, нато, марк рютте, клаус йоханнис
В мире, Румыния, Нидерланды, НАТО, Марк Рютте, Клаус Йоханнис
Президент Румынии отозвал кандидатуру на пост генсека НАТО

Президент Румынии отозвал кандидатуру на пост генсека НАТО в пользу Рютте

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент Румынии Клаус Йоханнис
Президент Румынии Клаус Йоханнис - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Румынии Клаус Йоханнис. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 20 июн - РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис в четверг отозвал свою кандидатуру на пост генерального секретаря НАТО в пользу премьера Нидерландов Марка Рютте, сообщила пресс-служба администрации президента.
Йоханнис в марте сообщал, что принял решение баллотироваться на пост генерального секретаря НАТО.
Изображение сгенерировано ИИ
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"Президент Румынии сообщил, что в конце прошлой недели он проинформировал союзников по НАТО о снятии своей кандидатуры на должность генерального секретаря организации. Президент Клаус Йоханнис попросил членов Совета национальной обороны высказать свое мнение по кандидатуре Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО, они высказались за поддержку Румынией кандидатуры премьер-министра Нидерландов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации президента.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты по-прежнему выступают за назначение следующим генеральным секретарем НАТО исполняющего обязанности премьера Нидерландов Марка Рютте. О поддержке кандидатуры Рютте Вашингтон публично заявлял уже несколько раз. В апреле эту позицию вновь изложила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. По ее словам, США добиваются того, чтобы кандидатура преемника нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга была определена самое позднее к июльскому саммиту альянса в Вашингтоне.
Столтенберг пояснял ранее, что останется в должности генсека до 1 октября 2024 года. Это решение было утверждено на саммите блока в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года. СМИ, в том числе британские и американские, неоднократно уточняли, что причиной этого стали сложности с определением кандидатуры преемника Столтенберга. Генсек назначается на основе консенсуса всех стран - членов альянса.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Америка разрешила генсеку НАТО остаться мужчиной. Главное — быть русофобом
26 июня 2023, 08:00
 
В миреРумынияНидерландыНАТОМарк РюттеКлаус Йоханнис
 
 
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