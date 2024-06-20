https://ria.ru/20240620/nalogi-1954382648.html

Экс-глава МИД Молдавии призвал снизить налоги для привлечения инвесторов

Экс-глава МИД Молдавии призвал снизить налоги для привлечения инвесторов - РИА Новости, 20.06.2024

Экс-глава МИД Молдавии призвал снизить налоги для привлечения инвесторов

Властям Молдавии нужно снизить высокие налоги, чтобы привлечь инвесторов, считает бывший министр иностранных дел республики Тудор Ульяновский. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T21:19

2024-06-20T21:19

2024-06-20T21:19

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КИШИНЕВ, 20 июн - РИА Новости. Властям Молдавии нужно снизить высокие налоги, чтобы привлечь инвесторов, считает бывший министр иностранных дел республики Тудор Ульяновский. "Инвесторам нужно предоставить условия, делать шаг вперед, как в танце танго. Хотя Молдавия имеет логистические и ценовые преимущества, высокие налоги и неоправданный контроль отпугивают иностранные компании. Инвесторы должны иметь гарантии того, что в случае коммерческого спора суды будут справедливыми и неподвластными правительству", - цитирует Ульяновского портал Noi.md. По его словам, отсутствие честности и беспристрастности по-прежнему остаются основными проблемами, поскольку инвесторы не чувствуют себя защищенными. "Нужно создать льготный режим для инвесторов, создавать рабочие места, чтобы сделать Молдавию более привлекательной для бизнеса", - добавил экс-министр. Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.

https://ria.ru/20240607/ekonomika-1951456301.html

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, молдавия, в мире