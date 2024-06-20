https://ria.ru/20240620/nalogi-1954382648.html
Экс-глава МИД Молдавии призвал снизить налоги для привлечения инвесторов
Экс-глава МИД Молдавии призвал снизить налоги для привлечения инвесторов - РИА Новости, 20.06.2024
Экс-глава МИД Молдавии призвал снизить налоги для привлечения инвесторов
Властям Молдавии нужно снизить высокие налоги, чтобы привлечь инвесторов, считает бывший министр иностранных дел республики Тудор Ульяновский. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T21:19
2024-06-20T21:19
2024-06-20T21:19
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КИШИНЕВ, 20 июн - РИА Новости. Властям Молдавии нужно снизить высокие налоги, чтобы привлечь инвесторов, считает бывший министр иностранных дел республики Тудор Ульяновский. "Инвесторам нужно предоставить условия, делать шаг вперед, как в танце танго. Хотя Молдавия имеет логистические и ценовые преимущества, высокие налоги и неоправданный контроль отпугивают иностранные компании. Инвесторы должны иметь гарантии того, что в случае коммерческого спора суды будут справедливыми и неподвластными правительству", - цитирует Ульяновского портал Noi.md. По его словам, отсутствие честности и беспристрастности по-прежнему остаются основными проблемами, поскольку инвесторы не чувствуют себя защищенными. "Нужно создать льготный режим для инвесторов, создавать рабочие места, чтобы сделать Молдавию более привлекательной для бизнеса", - добавил экс-министр. Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.
https://ria.ru/20240607/ekonomika-1951456301.html
https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, молдавия, в мире
Экономика, Молдавия, В мире
Экс-глава МИД Молдавии призвал снизить налоги для привлечения инвесторов
Noi.md: экс-глава МИД Молдавии призвал снизить налоги, чтобы привлечь инвесторов
КИШИНЕВ, 20 июн - РИА Новости.
Властям Молдавии нужно снизить высокие налоги, чтобы привлечь инвесторов, считает
бывший министр иностранных дел республики Тудор Ульяновский.
«
"Инвесторам нужно предоставить условия, делать шаг вперед, как в танце танго. Хотя Молдавия имеет логистические и ценовые преимущества, высокие налоги и неоправданный контроль отпугивают иностранные компании. Инвесторы должны иметь гарантии того, что в случае коммерческого спора суды будут справедливыми и неподвластными правительству", - цитирует Ульяновского портал Noi.md.
По его словам, отсутствие честности и беспристрастности по-прежнему остаются основными проблемами, поскольку инвесторы не чувствуют себя защищенными.
"Нужно создать льготный режим для инвесторов, создавать рабочие места, чтобы сделать Молдавию более привлекательной для бизнеса", - добавил экс-министр.
Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.