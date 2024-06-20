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В Татарстане пять человек погибли в ДТП - РИА Новости, 20.06.2024
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16:43 20.06.2024
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В Татарстане пять человек погибли в ДТП
В Татарстане пять человек погибли в ДТП - РИА Новости, 20.06.2024
В Татарстане пять человек погибли в ДТП
Пять человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Татарстане, сообщает МВД по республике. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T16:43
2024-06-20T16:43
происшествия
авто
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 20 июн - РИА Новости. Пять человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Татарстане, сообщает МВД по республике. "В 12:07 (время совпадает с мск) на 23-м километре автодороги Аксубаево-Емелькино (Аксубаевский район) водитель автомобиля "ВАЗ 2115" 1978 года рождения, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем LADA Priora под управлением 69-летнего водителя", - говорится в сообщении. Как уточнили в ведомстве, в результате аварии оба водителя и три пассажирки автомобилей скончались от полученных травм.
https://ria.ru/20240525/avariya-1948355216.html
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происшествия, авто, республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Авто, Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане пять человек погибли в ДТП

МВД: в Татарстане пять человек погибли в ДТП с двумя легковушками

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 20 июн - РИА Новости. Пять человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Татарстане, сообщает МВД по республике.
«
"В 12:07 (время совпадает с мск) на 23-м километре автодороги Аксубаево-Емелькино (Аксубаевский район) водитель автомобиля "ВАЗ 2115" 1978 года рождения, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем LADA Priora под управлением 69-летнего водителя", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, в результате аварии оба водителя и три пассажирки автомобилей скончались от полученных травм.
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ПроисшествияАвтоРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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