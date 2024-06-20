https://ria.ru/20240620/mvd-1954309493.html

В Татарстане пять человек погибли в ДТП

В Татарстане пять человек погибли в ДТП - РИА Новости, 20.06.2024

В Татарстане пять человек погибли в ДТП

Пять человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Татарстане, сообщает МВД по республике. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T16:43

2024-06-20T16:43

2024-06-20T16:43

происшествия

авто

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 20 июн - РИА Новости. Пять человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Татарстане, сообщает МВД по республике. "В 12:07 (время совпадает с мск) на 23-м километре автодороги Аксубаево-Емелькино (Аксубаевский район) водитель автомобиля "ВАЗ 2115" 1978 года рождения, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем LADA Priora под управлением 69-летнего водителя", - говорится в сообщении. Как уточнили в ведомстве, в результате аварии оба водителя и три пассажирки автомобилей скончались от полученных травм.

https://ria.ru/20240525/avariya-1948355216.html

республика татарстан (татарстан)

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происшествия, авто, республика татарстан (татарстан)