https://ria.ru/20240620/mvd-1954242519.html
На водителя автобуса, задавившего женщину в Домодедово, завели дело
На водителя автобуса, задавившего женщину в Домодедово, завели дело - РИА Новости, 20.06.2024
На водителя автобуса, задавившего женщину в Домодедово, завели дело
Уголовное дело заведено на водителя автобуса, который задавил женщину в Домодедово, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T14:23
2024-06-20T14:23
2024-06-20T14:23
происшествия
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Уголовное дело заведено на водителя автобуса, который задавил женщину в Домодедово, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова. В четверг на Привокзальной площади в Домодедово водитель автобуса, выполнявший рейс по маршруту №1 "станция Домодедово - улица набережная - станция Домодедово", совершил наезд на человека. Как сообщала прокуратура, водитель не справился с управлением и, чтобы не столкнуться с другим автобусом, стал объезжать его по перрону автостанции, где сбил 39-летнюю женщину. Она скончалась. В СК заявили, что, предварительно, автобус был неисправен, возбуждено дело о небезопасных услугах (ст. 238 УК РФ). "По предварительной информации, водитель, управляя маршрутным автобусом "ЛиАЗ", совершил наезд на пешехода, стоящего на тротуаре. В результате ДТП женщина 1984 года рождения погибла на месте… В отношении водителя… возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", - приведены слова Петровой в телеграм-канале главка.
https://ria.ru/20240620/dtp-1954188593.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
На водителя автобуса, задавившего женщину в Домодедово, завели дело
МВД: на водителя автобуса, который задавил женщину в Домодедово, завели дело