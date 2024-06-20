https://ria.ru/20240620/muzeydagestan-1954242842.html

Бахрушинский музей открыл Музей истории театров Дагестана в Махачкале

Бахрушинский музей открыл Музей истории театров Дагестана в Махачкале - РИА Новости, 20.06.2024

Бахрушинский музей открыл Музей истории театров Дагестана в Махачкале

Бахрушинский театральный музей представил новый Музей истории театров Дагестана на площадке Русского драматического театра имени М. Горького в Махачкале,... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T14:30

2024-06-20T14:30

2024-06-20T14:30

музейные маршруты россии

махачкала

расул гамзатов

театральный музей имени бахрушина

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Бахрушинский театральный музей представил новый Музей истории театров Дагестана на площадке Русского драматического театра имени М. Горького в Махачкале, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ."Бахрушинский театральный музей в Махачкале представил новый Музей истории театров Дагестана на площадке Русского драматического театра имени М. Горького. Проект реализован в рамках масштабной федеральной программы "Новый музей театра" при поддержке Минкультуры России", - говорится в сообщении.Экспозиция отображает все многонациональное сценическое искусство Дагестана. В нее вошли 12 национальных театров: русский, аварский, даргинский, кумыкский, ногайский, дагестанский, лакский, лезгинский, азербайджанский и другие. "Театры имеют свои неповторимые голоса и составляют уникальное богатое звучание театрального мира республики Дагестан. Каждому из них в экспозиции посвящен свой раздел", - добавили в пресс-службе.Генеральный директор музея Кристина Трубинова отметила, что более 600 предметов из собрания Бахрушинского музея продемонстрируют посетителям весь путь развития национальной театральной школы, расскажут о режиссерах, актерах, художниках, драматургах этого живописного края."Музей истории театров в Дагестане – проект, важный для региона, жителей, театра. Создание новой культурной, креативной, творческой инфраструктуры – одна из стратегических задач для страны. Особенно важно создавать точки притяжения в регионах, чтобы у жителей была постоянная возможность участвовать в культурной жизни, лучше узнавать историю своей малой родины, вспоминать имена прославленных деятелей. Мы открываем новое место досуга для всех поколений – в том числе и для молодежи, которая оценит современные технологии и мультимедийные решения экспозиции", – сказала Трубинова, слова которой приводятся в сообщении.Выставка представляет посетителям мультимедийную программу "Мой Дагестан" с пейзажами и музыкой, которые передают уникальную атмосферу региона. В выставочном разделе, посвященном Театру Расула Гамзатова, можно увидеть афиши, программы, костюмы, эскизы декораций спектаклей "Мой Дагестан", "Пламенное сердце" и других, рожденных из произведений поэта и ставших новым явлением дагестанского сценического искусства.Кроме того, музейные предметы рассказывают о триумфе балета Мурада Кажлаева "Горянка", впервые поставленного на сцене Ленинградского академического театра оперы и балета имени С.М. Кирова (в настоящее время Мариинского театра). Украшением раздела являются эскизы декораций и костюмов художника Марины Соколовой к этому спектаклю из фондов Бахрушинского музея.Директор департамента музеев и внешних связей Минкультуры России Елена Харламова подчеркнула, что в новом выставочном пространстве специалисты смогут проводить лекции, устраивать чтения пьес молодых драматургов, которые, может быть, понравятся театрам и будут в итоге представлены на сцене. "Это пространство не только хранит традиции и историю, оно может начать писать новую, свою историю, посвященную будущим театральным шедеврам", – сказала Харламова, слова которой цитирует ведомство.

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махачкала, расул гамзатов, театральный музей имени бахрушина