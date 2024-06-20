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В Москве за день выпало 17 миллиметров осадков - РИА Новости, 20.06.2024
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19:14 20.06.2024 (обновлено: 20:02 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/moskva-1954360823.html
В Москве за день выпало 17 миллиметров осадков
В Москве за день выпало 17 миллиметров осадков - РИА Новости, 20.06.2024
В Москве за день выпало 17 миллиметров осадков
В Москве в четверг выпало 17 миллиметров осадков, а всего в июне уже выпало 177,9 миллиметра осадков, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T19:14
2024-06-20T20:02
москва
татьяна позднякова
экология в россии
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В Москве в четверг выпало 17 миллиметров осадков, а всего в июне уже выпало 177,9 миллиметра осадков, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале."По предварительным данным, на климатической станции ВДНХ сегодня за день сумма осадков составила 17 миллиметров. Таким образом, в Москве в июне уже выпало 177,9 миллиметра. Это значит только одно – нынешний июнь войдет в историю метеорологических наблюдений как самый дождливый", - написала Позднякова.Она уточнила, что предыдущий абсолютный максимум месячной июньской суммы осадков был зафиксирован в 1942 году, тогда выпало 173,6 миллиметра.
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москва, татьяна позднякова, экология в россии
Москва, Татьяна Позднякова, Экология в России
В Москве за день выпало 17 миллиметров осадков

Позднякова: в Москве за день выпало 17 миллиметров осадков, всего в июне – 177,9

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСильный дождь в Москве
Сильный дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сильный дождь в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В Москве в четверг выпало 17 миллиметров осадков, а всего в июне уже выпало 177,9 миллиметра осадков, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.
"По предварительным данным, на климатической станции ВДНХ сегодня за день сумма осадков составила 17 миллиметров. Таким образом, в Москве в июне уже выпало 177,9 миллиметра. Это значит только одно – нынешний июнь войдет в историю метеорологических наблюдений как самый дождливый", - написала Позднякова.
Она уточнила, что предыдущий абсолютный максимум месячной июньской суммы осадков был зафиксирован в 1942 году, тогда выпало 173,6 миллиметра.
Ураган, гроза и град: погодный апокалипсис в Москве
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Еще накануне специалисты центра погоды "Фобос" сообщили, что 20 июня ожидается облачная погода, сильные ливни с грозой и градом, и предупредили об обильных осадках до 40 миллиметров.

Сильный дождь в Москве

Еще накануне специалисты центра погоды "Фобос" сообщили, что 20 июня ожидается облачная погода, сильные ливни с грозой и градом, и предупредили об обильных осадках до 40 миллиметров.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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1 из 14
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Мэр Сергей Собянин предостерег москвичей от прогулок без крайней необходимости.

"С 12 до 17 часов есть вероятность формирования смерчей", — сообщил глава города.

Сильный дождь в Москве

Мэр Сергей Собянин предостерег москвичей от прогулок без крайней необходимости.

"С 12 до 17 часов есть вероятность формирования смерчей", — сообщил глава города.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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2 из 14
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Городские власти закрыли для посещений парки отдыха и зоопарк и готовы были во всеоружии встречать капризы погоды.

Сильный дождь в Москве

Городские власти закрыли для посещений парки отдыха и зоопарк и готовы были во всеоружии встречать капризы погоды.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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3 из 14
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Гидрометцентр объявил в Москве "оранжевый" уровень погодной опасности из-за грозы.

Сильный дождь в Москве

Гидрометцентр объявил в Москве "оранжевый" уровень погодной опасности из-за грозы.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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4 из 14
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Около двух часов дня на город обрушился залповый ливень и ураганный ветер.

Сильный дождь в Москве

Около двух часов дня на город обрушился залповый ливень и ураганный ветер.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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5 из 14
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Больше всего от стихии пострадали север и северо-восток Москвы.

Сильный дождь в Москве

Больше всего от стихии пострадали север и северо-восток Москвы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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6 из 14
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Более 700 деревьев упали во время непогоды, повреждены свыше 300 автомобилей, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Последствия сильного дождя в Москве

Более 700 деревьев упали во время непогоды, повреждены свыше 300 автомобилей, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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7 из 14
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В результате прохождения по столице мощного циклона два человека погибли, девять пострадали.

Сильный дождь в Москве

В результате прохождения по столице мощного циклона два человека погибли, девять пострадали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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8 из 14
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Сорванный ветром металлический лист ударил по трамваю, следовавшему по 17 маршруту. В одном из вагонов треснули несколько оконных стекол, а двое пассажиров получили легкие травмы.

Сильный дождь в Москве

Сорванный ветром металлический лист ударил по трамваю, следовавшему по 17 маршруту. В одном из вагонов треснули несколько оконных стекол, а двое пассажиров получили легкие травмы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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9 из 14
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что метеостанции Москвы зафиксировали скорость ветра в 25 метров в секунду.

Сильный дождь в Москве

Специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что метеостанции Москвы зафиксировали скорость ветра в 25 метров в секунду.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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10 из 14
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

"По шкале Бофорта это 10-балльный шторм из 12 возможных", — пояснил метеоролог Евгений Тишковец.

Сильный дождь в Москве

"По шкале Бофорта это 10-балльный шторм из 12 возможных", — пояснил метеоролог Евгений Тишковец.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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11 из 14
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

К вечеру пик разгула стихии прошел и грозовой фронт постепенно начал покидать Москву.

Сильный дождь в Москве

К вечеру пик разгула стихии прошел и грозовой фронт постепенно начал покидать Москву.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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12 из 14
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Однако синоптики предупредили, что неблагоприятные погодные условия с резким, порывистым ветром сохранятся в столице до конца дня.

Сильный дождь в Москве

Однако синоптики предупредили, что неблагоприятные погодные условия с резким, порывистым ветром сохранятся в столице до конца дня.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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13 из 14
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Городские службы завершают восстановительные работы после урагана — они оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья и демонтируют поврежденные ветром конструкции.

Последствия сильного дождя в Москве

Городские службы завершают восстановительные работы после урагана — они оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья и демонтируют поврежденные ветром конструкции.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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14 из 14

Еще накануне специалисты центра погоды "Фобос" сообщили, что 20 июня ожидается облачная погода, сильные ливни с грозой и градом, и предупредили об обильных осадках до 40 миллиметров.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
1 из 14

Мэр Сергей Собянин предостерег москвичей от прогулок без крайней необходимости.

"С 12 до 17 часов есть вероятность формирования смерчей", — сообщил глава города.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 14

Городские власти закрыли для посещений парки отдыха и зоопарк и готовы были во всеоружии встречать капризы погоды.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
3 из 14

Гидрометцентр объявил в Москве "оранжевый" уровень погодной опасности из-за грозы.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
4 из 14

Около двух часов дня на город обрушился залповый ливень и ураганный ветер.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
5 из 14

Больше всего от стихии пострадали север и северо-восток Москвы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
6 из 14

Более 700 деревьев упали во время непогоды, повреждены свыше 300 автомобилей, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
7 из 14

В результате прохождения по столице мощного циклона два человека погибли, девять пострадали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 14

Сорванный ветром металлический лист ударил по трамваю, следовавшему по 17 маршруту. В одном из вагонов треснули несколько оконных стекол, а двое пассажиров получили легкие травмы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 14

Специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что метеостанции Москвы зафиксировали скорость ветра в 25 метров в секунду.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
10 из 14

"По шкале Бофорта это 10-балльный шторм из 12 возможных", — пояснил метеоролог Евгений Тишковец.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
11 из 14

К вечеру пик разгула стихии прошел и грозовой фронт постепенно начал покидать Москву.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
12 из 14

Однако синоптики предупредили, что неблагоприятные погодные условия с резким, порывистым ветром сохранятся в столице до конца дня.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
13 из 14

Городские службы завершают восстановительные работы после урагана — они оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья и демонтируют поврежденные ветром конструкции.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
14 из 14
 
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