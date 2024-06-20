https://ria.ru/20240620/moskva-1954360823.html

В Москве за день выпало 17 миллиметров осадков

В Москве за день выпало 17 миллиметров осадков - РИА Новости, 20.06.2024

В Москве за день выпало 17 миллиметров осадков

В Москве в четверг выпало 17 миллиметров осадков, а всего в июне уже выпало 177,9 миллиметра осадков, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T19:14

2024-06-20T19:14

2024-06-20T20:02

москва

татьяна позднякова

экология в россии

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В Москве в четверг выпало 17 миллиметров осадков, а всего в июне уже выпало 177,9 миллиметра осадков, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале."По предварительным данным, на климатической станции ВДНХ сегодня за день сумма осадков составила 17 миллиметров. Таким образом, в Москве в июне уже выпало 177,9 миллиметра. Это значит только одно – нынешний июнь войдет в историю метеорологических наблюдений как самый дождливый", - написала Позднякова.Она уточнила, что предыдущий абсолютный максимум месячной июньской суммы осадков был зафиксирован в 1942 году, тогда выпало 173,6 миллиметра.

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, татьяна позднякова, экология в россии