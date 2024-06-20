https://ria.ru/20240620/moskva-1954290293.html
Грозы и сильные ливни покидают Москву
Грозы и сильные ливни покидают Москву - РИА Новости, 20.06.2024
Грозы и сильные ливни покидают Москву
Грозы и сильные ливни покидают Москву, но сильный и порывистый ветер сохранится до 19-20 часов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T16:01
2024-06-20T16:01
2024-06-20T16:01
общество
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Грозы и сильные ливни покидают Москву, но сильный и порывистый ветер сохранится до 19-20 часов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. "Грозы и сильные ливни покидают столичный регион, а вот сильный и порывистый ветер сохранится до 19-20 часов", - написал Леус.Он отметил, что метеостанциями региона зафиксирована скорость ветра в 25 метров в секунду.
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общество, москва, михаил леус
Общество, Москва, Михаил Леус
Грозы и сильные ливни покидают Москву
Синоптик Леус: грозы и ливни покидают Москву, сильный ветер сохранится до вечера