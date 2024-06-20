https://ria.ru/20240620/moskva-1954264660.html
В Москве к 2030 году откроют семь новых маршрутов речного транспорта
В Москве к 2030 году откроют семь новых маршрутов речного транспорта - РИА Новости, 20.06.2024
В Москве к 2030 году откроют семь новых маршрутов речного транспорта
Семь новых маршрутов и оставшиеся остановки на действующих направлениях сети круглогодичного речного транспорта планируют открыть в Москве к 2030 году,... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T15:11
2024-06-20T15:11
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Семь новых маршрутов и оставшиеся остановки на действующих направлениях сети круглогодичного речного транспорта планируют открыть в Москве к 2030 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Электросуда благотворно влияют на экологию города. Сеть круглогодичного речного транспорта будет развиваться и дальше. В планах — поэтапное открытие оставшихся остановок на действующих маршрутах и создание новых. Ожидается, что к 2030 году в столице будет семь маршрутов. Таким образом, практически вся акватория Москвы-реки станет судоходной", - говорится в сообщении. Регулярные речные электросуда начали ходить в столице год назад, и за это время совершили более 35 тысяч рейсов и перевезли около 900 тысяч пассажиров, уточнил мэр. "В июне открыли причалы Парк "Фили" и Береговой, тем самым продлив первый маршрут. Запустили четыре новых электросуда: "Каменка", "Люблинка", "Кузнецовка" и "Пахра". Интервал движения сократился, количество рейсов увеличилось. Только за первые две недели работы новые причалы приняли больше 11 тысяч пассажиров", - рассказал Собянин, чьи слова приводятся в тексте.
https://radiosputnik.ru/20231114/transport-1909297594.html
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москва, городское хозяйство москвы
Москва, Городское хозяйство Москвы
В Москве к 2030 году откроют семь новых маршрутов речного транспорта
В Москве к 2030 году откроют еще 7 маршрутов круглогодичного речного транспорта
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости.
Семь новых маршрутов и оставшиеся остановки на действующих направлениях сети круглогодичного речного транспорта планируют открыть в Москве к 2030 году, сообщается на сайте
мэра и правительства столицы.
"Электросуда благотворно влияют на экологию города. Сеть круглогодичного речного транспорта будет развиваться и дальше. В планах — поэтапное открытие оставшихся остановок на действующих маршрутах и создание новых. Ожидается, что к 2030 году в столице будет семь маршрутов. Таким образом, практически вся акватория Москвы-реки станет судоходной", - говорится в сообщении.
Регулярные речные электросуда начали ходить в столице год назад, и за это время совершили более 35 тысяч рейсов и перевезли около 900 тысяч пассажиров, уточнил мэр.
"В июне открыли причалы Парк "Фили" и Береговой, тем самым продлив первый маршрут. Запустили четыре новых электросуда: "Каменка", "Люблинка", "Кузнецовка" и "Пахра". Интервал движения сократился, количество рейсов увеличилось. Только за первые две недели работы новые причалы приняли больше 11 тысяч пассажиров", - рассказал Собянин, чьи слова приводятся в тексте.