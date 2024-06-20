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Из-за урагана в Москве пострадали девять человек - РИА Новости, 20.06.2024
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15:03 20.06.2024 (обновлено: 15:13 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/moskva-1954261793.html
Из-за урагана в Москве пострадали девять человек
Из-за урагана в Москве пострадали девять человек - РИА Новости, 20.06.2024
Из-за урагана в Москве пострадали девять человек
По предварительной информации, в результате прохождения мощного циклона в Москве пострадали девять человек, порывами ветра повалены 23 дерева, повреждения... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T15:03
2024-06-20T15:13
москва
происшествия
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. По предварительной информации, в результате прохождения мощного циклона в Москве пострадали девять человек, порывами ветра повалены 23 дерева, повреждения получили восемь автомашин, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."По состоянию на 14.30, от урагана в Москве пострадали девять человек, в том числе двое от стекол в трамвае при падении металлического листа", - сказал собеседник агентства.По его словам, зафиксировано падение 23 деревьев, от которых пострадали шесть человек. Упавшими деревьями также повреждены восемь автомашин.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
Из-за урагана в Москве пострадали девять человек

Из-за урагана в Москве пострадали 9 человек, повреждены 8 машин, упали 23 дерева

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПоследствия сильного дождя в Москве
Последствия сильного дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Последствия сильного дождя в Москве
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. По предварительной информации, в результате прохождения мощного циклона в Москве пострадали девять человек, порывами ветра повалены 23 дерева, повреждения получили восемь автомашин, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"По состоянию на 14.30, от урагана в Москве пострадали девять человек, в том числе двое от стекол в трамвае при падении металлического листа", - сказал собеседник агентства.
По его словам, зафиксировано падение 23 деревьев, от которых пострадали шесть человек. Упавшими деревьями также повреждены восемь автомашин.
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