https://ria.ru/20240620/moskva-1954261793.html

Из-за урагана в Москве пострадали девять человек

Из-за урагана в Москве пострадали девять человек - РИА Новости, 20.06.2024

Из-за урагана в Москве пострадали девять человек

По предварительной информации, в результате прохождения мощного циклона в Москве пострадали девять человек, порывами ветра повалены 23 дерева, повреждения... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T15:03

2024-06-20T15:03

2024-06-20T15:13

москва

происшествия

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. По предварительной информации, в результате прохождения мощного циклона в Москве пострадали девять человек, порывами ветра повалены 23 дерева, повреждения получили восемь автомашин, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."По состоянию на 14.30, от урагана в Москве пострадали девять человек, в том числе двое от стекол в трамвае при падении металлического листа", - сказал собеседник агентства.По его словам, зафиксировано падение 23 деревьев, от которых пострадали шесть человек. Упавшими деревьями также повреждены восемь автомашин.

https://ria.ru/20240620/moskva-1954265118.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия