https://ria.ru/20240620/moskva-1954243720.html

Городские службы Москвы ликвидируют последствия непогоды

Городские службы Москвы ликвидируют последствия непогоды - РИА Новости, 20.06.2024

Городские службы Москвы ликвидируют последствия непогоды

Городские службы Москвы ликвидируют последствия непогоды, есть случаи падения деревьев и повреждения конструкций, сообщается в Telegram-канале комплекса... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T14:28

2024-06-20T14:28

2024-06-20T14:51

городское хозяйство москвы

москва

происшествия

мосводосток

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Городские службы Москвы ликвидируют последствия непогоды, есть случаи падения деревьев и повреждения конструкций, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Городские службы ликвидируют последствия непогоды. На город обрушился залповый ливень. Зафиксированы порывы ветра до 22 метров в секунду. Есть случаи падения деревьев и повреждения конструкций. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции", - говорится в сообщении.Отмечается, что для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть на улицах города работают бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток", бригады и откачивающая техника инженерных и коммунальных компаний."Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20240620/tramvay-1954243256.html

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городское хозяйство москвы, москва, происшествия, мосводосток