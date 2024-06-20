https://ria.ru/20240620/moskva-1954153605.html

Системы электроснабжения в 400 домах в Москве заменят в этом году

Системы электроснабжения в 400 домах в Москве заменят в этом году - РИА Новости, 20.06.2024

Системы электроснабжения в 400 домах в Москве заменят в этом году

Специалисты Комплекса городского хозяйства заменят в этом году системы электроснабжения в более чем 400 многоквартирных домах в рамках программы капитального... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T09:28

2024-06-20T09:28

2024-06-20T10:44

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россия

петр бирюков

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства заменят в этом году системы электроснабжения в более чем 400 многоквартирных домах в рамках программы капитального ремонта, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Московская программа капитального ремонта - один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли более 29 тысяч домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров. За время реализации программы с 2015 года в 10 тысячах жилых домов обновили инженерные системы, что позволило продлить срок их службы и обеспечить безопасную эксплуатацию. В этом году заменим системы электроснабжения более чем в 400 домах", - сказал Бирюков. Заместитель мэра уточнил, что больше всего таких систем обновят в Центральном, Северном и Южном административных округах. "Выполняется целый комплекс работ: прокладываются новые кабель-каналы, устанавливаются лотки на чердаках и в подвалах, протягиваются силовые кабели с разводкой по межэтажным щиткам. Расположенные на этажах щитки, вводно-распределительные устройства, электрические сети для питания лифтов и оборудование, обеспечивающее бесперебойную работу инженерных систем, подлежат обязательной замене", - рассказал заммэра. По его словам, в рамках капитального ремонта устанавливаются энергосберегающие светильники с датчиками движения, меняются выключатели в технических помещениях и местах общего пользования. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в каждом многоквартирном доме обязательно оборудуется аварийная группа освещения, которая продолжает функционировать, даже если весь дом обесточен. Для этого в приборы вмонтированы аккумуляторы, способные поддерживать автономную работу примерно шести часов.

https://ria.ru/20240610/moskva-1951869599.html

https://ria.ru/20231101/moskva-1906650144.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, россия, петр бирюков